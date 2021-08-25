5816 nedir, ne anlama gelmektedir? 5816 kanun maddeleri nelerdir?

5816 nedir? Sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Twitter'da TT (trend topic) listesine giren 5816 sayılı kanunla ilgili araştırmalar hız kazandı. '5816'', sadece bir sayıdan ibaret değildir, 5816 sayılı kanun anlamına gelmektedir. Peki, 5816 sayılı kanun neden gündem oldu? 5816 sayılı kanun maddeleri neler? İşte konu hakkında tüm detaylar!
5816 NEDİR?
''5816'', sadece bir sayıdan ibaret değildir, 5816 sayılı kanun anlamına gelmektedir. 5816 sayılı kanun, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun, kamuoyunda Atatürk'ü Koruma Kanunu'dur.
Atatürk'ü Koruma Kanunu; Atatürk'ün şahsına hakaret eden, aşağılayıcı sözler söyleyen, büstünü, eserlerini tahrip eden ya da bunların yapılmasını teşvik eden kimselere yönelik uygulanacak cezayı belirtmektedir.
Söz konusu kanun, 25 Temmuz 1951 tarihinde kabul edilmiş ve 31 Temmuz 1951 tarihinde de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Atatürk'ün heykel ve büstlerine yapılan saldırıların artmasından dolayı, Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde Demokrat Parti iktidarı tarafından çıkarılmıştır.