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    • 25.08.2021 15:54
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    5816 nedir, ne anlama gelmektedir? 5816 kanun maddeleri nelerdir?

    5816 nedir? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Sosyal medya platformu Twitter'da gündeme gelen 5816 sayılı kanun maddeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. 5816 sayılı kanun, 5 maddeden oluşmaktadır. Söz konusu kanun, 25 Temmuz 1951 tarihinde kabul edilmiş ve 31 Temmuz 1951 tarihinde de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Peki, 5816 sayılı kanun neden gündem oldu? 5816 sayılı kanun maddeleri neler? İşte sosyal medyada gündem olan konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    5816 kanunu nedir, ne anlama gelmektedir?

    5816 nedir? Sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Twitter'da TT (trend topic) listesine giren 5816 sayılı kanunla ilgili araştırmalar hız kazandı. '5816'', sadece bir sayıdan ibaret değildir, 5816 sayılı kanun anlamına gelmektedir. Peki, 5816 sayılı kanun neden gündem oldu? 5816 sayılı kanun maddeleri neler? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    5816 NEDİR?

    ''5816'', sadece bir sayıdan ibaret değildir, 5816 sayılı kanun anlamına gelmektedir. 5816 sayılı kanun, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun, kamuoyunda Atatürk'ü Koruma Kanunu'dur.

    Atatürk'ü Koruma Kanunu; Atatürk'ün şahsına hakaret eden, aşağılayıcı sözler söyleyen, büstünü, eserlerini tahrip eden ya da bunların yapılmasını teşvik eden kimselere yönelik uygulanacak cezayı belirtmektedir.

    Söz konusu kanun, 25 Temmuz 1951 tarihinde kabul edilmiş ve 31 Temmuz 1951 tarihinde de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Atatürk'ün heykel ve büstlerine yapılan saldırıların artmasından dolayı, Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde Demokrat Parti iktidarı tarafından çıkarılmıştır.

        5816 SAYILI KANUN MADDELERİ

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde işlenen suçlar ile ilgili uygulamaya konan 5816 sayılı kanun, 5 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler şu şekildedir:

        Madde 1 – Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

        Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

        Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.

        Madde 4 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

        Madde 5 – Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.
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