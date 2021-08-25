5816 nedir, ne anlama gelmektedir? 5816 kanun maddeleri nelerdir?

5816 SAYILI KANUN MADDELERİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde işlenen suçlar ile ilgili uygulamaya konan 5816 sayılı kanun, 5 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler şu şekildedir:

Madde 1 – Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.