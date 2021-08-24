SON DAKİKA: Afrin'de şehit edilen 11 askerimizin katiliydi! PKK/YPG'nin Suriye sorumlusu Renas Roj kod adlı Selahaddin Şahabi öldürüldü

PKK'nın Irak ve Suriye'deki tepe kadrolarına yönelik son bir hafta içinde gerçekleştirilen nokta operasyonlar kesintisiz sürüyor. PKK-YPG'nin sözde Askeri Konsey Üyesi ve Heseki-Kamışlı karargâh sorumlusu İran uyruklu Renas Roj kod adlı Selahaddin Şahabi'nin araçla Haseki'den çıkış yaptığı MİT tarafından tespit edildi.