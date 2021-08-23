Sosyal medyadan yardım talebinde bulunmuştu! Fatma Yasak'a şiddet uygulayan kocası Alper Tasalı tutuklandı

Paylaşımlarında, "20 Ağustos'ta iş görüşmesine giderken bir araçla yaklaşan eşi Tasalı'nın elindeki silahla, ateş edip korkutarak kendisini zorla arabaya bindirdiğini ve araca binerken KADES uygulaması üzerinden 3 defa çağrı gönderdiğini" belirten Yasak, "eşinin kendisini Silivri'ye boş bir araziye götürdüğünü ve KADES'ten ihbarını gören ekiplerin kendisini aradığını" aktarmıştı.