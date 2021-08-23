Sosyal medyadan yardım talebinde bulunmuştu! Fatma Yasak'a şiddet uygulayan kocası Alper Tasalı tutuklandı

Fatma Yasak'ın ihbarıyla gözaltına alınan Tasalı, soruşturmayı başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklama istemiyle nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, nöbetçi hakimlik de adli kontrol tedbiri uyguladığı Tasalı'yı serbest bırakmıştı.
Bu karara soruşturma savcılığınca itiraz edildi. İtirazı değerlendiren hakimlik, şüpheli Tasalı hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Karar sonrası şüpheli, tekrar yakalanarak gözaltına alındı.
Ekipler tarafından Büyükçekmece Adliyesi'ne götürülen Tasalı'nın, çıkarıldığı Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'nce, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.