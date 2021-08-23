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    • 23.08.2021 21:52
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    Hingel (hıngel) mantısı nasıl yapılır? MasterChef Hingel mantısı tarifi ve malzemeleri! Mantı çeşitleri...

    Hingel mantısı nasıl yapılır? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Mutfaklarda sıkça görmeye alıştığımız ve her yörede farklı isimlerle bilinen Hingel mantısı bugün MasterChef yarışma programında gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından en kolay ve pratik Hingel mantısı yapımı araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Hingel mantısı nasıl yapılır? MasterChef Hingel mantısı tarifi ve malzemeleri neler? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    MasterChef Hingel hıngel mantısı nasıl yapılır?

    Hingel mantısı nasıl yapılır? Sorusu MasterChef programını izleyen seyirciler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Adını sıklıkla duyduğumuz ve her yörede farklı isimlerle bilinen Hingel mantısı tarifi için detaylı bilgiler araştırılıyor. En kolay ve pratik hingel mantısı tarifini sizler için haberimizde derledik. Peki, Peki, Hingel mantısı nasıl yapılır? MasterChef Hingel mantısı tarifi ve malzemeleri neler? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    HİNGEL MANTISI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

    2 su bardağı su

    3 yumurta

    1,5 tatlı kaşığı tuz

    5-6 su bardağı kadar un

    İç harcı için;

    Yarım kilo kıyma

    2 tane ince doğranmış soğan

    Bir tutam maydanoz

    Tuz

    Karabiber

    Pul biber

    HİNGEL MANTISI NASIL YAPILIR?

    Hamuru için tüm malzemeyi sert bir hamur haline gelene kadar yoğurun.

    Üzerine nemli bir bezle örtüp yarım saat dinlenlenmeye bırakın.

    iç malzemesi için tüm malzemeleyi rondoda çekin.

    Daha sonra yarım saat dinlendirdiğiniz hamuru oklava yardımı ile açın.

    Su bardağı ile yuvarlak şekillerde kesin.

        Elinize alıp ortasına 1 yemek kaşığı hazırladığınız iç harçtan koyup, iki parmağınızı kullanarak sağ ve sol kenarlarından
        kıvırın.

        Dilerseniz poğaça gibi kapatabilir ya da kare kesip üçken şekil verebilirsiniz.

        Daha sonra tuzlu suda haşlayın.

        Sarmısaklı yoğurtla ve tereyağlı sos ile servis edebilirsiniz.
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        Haberler Güncel Hingel (hıngel) mantısı nasıl yapılır? MasterChef Hingel mantısı tarifi ve malzemeleri! Mantı çeşitleri...
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