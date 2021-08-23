Hingel (hıngel) mantısı nasıl yapılır? MasterChef Hingel mantısı tarifi ve malzemeleri! Mantı çeşitleri...

Hingel mantısı nasıl yapılır? Sorusu MasterChef programını izleyen seyirciler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Adını sıklıkla duyduğumuz ve her yörede farklı isimlerle bilinen Hingel mantısı tarifi için detaylı bilgiler araştırılıyor. En kolay ve pratik hingel mantısı tarifini sizler için haberimizde derledik. Peki, Peki, Hingel mantısı nasıl yapılır? MasterChef Hingel mantısı tarifi ve malzemeleri neler? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
HİNGEL MANTISI İÇİN GEREKEN MALZEMELER
2 su bardağı su
3 yumurta
1,5 tatlı kaşığı tuz
5-6 su bardağı kadar un
İç harcı için;
Yarım kilo kıyma
2 tane ince doğranmış soğan
Bir tutam maydanoz
Tuz
Karabiber
Pul biber
HİNGEL MANTISI NASIL YAPILIR?
Hamuru için tüm malzemeyi sert bir hamur haline gelene kadar yoğurun.
Üzerine nemli bir bezle örtüp yarım saat dinlenlenmeye bırakın.
iç malzemesi için tüm malzemeleyi rondoda çekin.
Daha sonra yarım saat dinlendirdiğiniz hamuru oklava yardımı ile açın.
Su bardağı ile yuvarlak şekillerde kesin.