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    • 24.08.2021 04:10
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    Son dakika: Heybeliada'da ormanlık alanda bir yangın daha

    Gelen son dakika haberine göre, Heybeliada'da Bayraktepe mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından ormanlık alanda çıkan yangını söndürdü. Heybeliada'da geçtiğimiz günlerde bir orman yangını daha çıkmış ve büyümeden söndürülmüştü.

    DHA
    Heybeliada’da ormanlık alanda bir yangın daha

    Gelen son dakika haberine göre, Heybeliada'da Bayraktepe mevkiindeki ormanlık alanda çıktı.

    Tepede alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi ile sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangın yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından ormanlık alanda çıkan yangını söndürdü.

    Yangının büyümesi ihtimaline karşı Maltepe ve Kartal itfaiyesi ekipleri Maltepe-Adalar Lojistik İskelesi'nde bir süre tedbir amaçlı bekletildi.

    Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Heybeliada'da ormanlık alanda bir yangın daha
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