Boraltan Köprüsü Olayı nedir? Boraltan Köprüsü Katliamı nerede ve ne zaman oldu?

Boraltan Köprüsü Olayı nedir, ne zaman oldu? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Boraltan Köprüsü Katliamı ya da Boraltan Faciası, Türkiye'ye sığınan 195 Azerbaycan kökenli Sovyet askerinin 1945 yılında mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Sovyetler Birliği'ne iadesi sonrası yaşanan katliamdır. Peki, Boraltan Köprüsü Olayı nedir? Boraltan Köprüsü Katliamı nerede oldu? Boraltan Köprüsü olayı kaç yılında oldu? İşte konu hakkında detaylar!