Boraltan Köprüsü Olayı nedir? Boraltan Köprüsü Katliamı nerede ve ne zaman oldu?

Boraltan Köprüsü Olayı nedir, ne zaman oldu? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Boraltan Köprüsü Katliamı ya da Boraltan Faciası, Türkiye'ye sığınan 195 Azerbaycan kökenli Sovyet askerinin 1945 yılında mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Sovyetler Birliği'ne iadesi sonrası yaşanan katliamdır. Peki, Boraltan Köprüsü Olayı nedir? Boraltan Köprüsü Katliamı nerede oldu? Boraltan Köprüsü olayı kaç yılında oldu? İşte konu hakkında detaylar!
BORALTAN KÖPRÜSÜ OLAYI NEDİR?
Boraltan Köprüsü Katliamı ya da Boraltan Faciası, Türkiye'ye sığınan 195 Azerbaycan kökenli Sovyet askerinin 1945 yılında mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Sovyetler Birliği'ne iadesi sonrası yaşanan katliamdır.
Türkiye Sovyetler'den mütekabiliyet esasına dayanarak Sovyet topraklarına iltica etmiş olan bir subay ve iki erini istemişti. Sovyetler ise askerlerin izlerinin bulunamadığını beyan edip geri vermeyince Türkiye yola çıkan bazı askerlerin iadesini durdurdu. Türkiye ayrıca iltica edenlerden Türk kökenli olanların Türkiye vatandaşlığına alınması esasını kabul etti.
Sınır karakolunda bulunan Azerbaycan kökenli Sovyet askerleri Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü'nden geçerek Türkiye'ye iltica etmişlerdi fakat Sovyetler Birliği'nin isteği üstüne mütekabiliyet kapsamında hükümetin talimatıyla iade edildiler.
OLAYIN MECLİSE TAŞINMASI
Boraltan Köprüsü Katliamı meselesi ilk kez 1951 tarihinde Demokrat Parti Tekirdağ milletvekili Şevket Mocan tarafından gündeme getirildi ve çeşitli tartışmalara sebep oldu.
BORALTAN KÖPRÜSÜ NEREDE?
Boraltan Köprüsü (Serdarabat Köprüsü), Iğdır'daki sınır kapısına yakın olan Aras Nehri üzerinde bulunuyor.