Mehmet Naci İnci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı. Peki, Mehmet Naci İnci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri
MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?
3 Kasım 1965'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde doğdu. Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı.
İşte Mehmet Naci İnci'nin kariyerine dair bilgiler;
Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993- 1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.
İnci, 1998- 1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi'nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999- 2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.