Mehmet Naci İnci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri

İnci, 1998- 1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi'nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999- 2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.