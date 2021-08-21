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    Mehmet Naci İnci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Mehmet Naci İnci Boğaziçi Üniversitesi Rektörü oldu. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilen Prof. Dr. İnci, önceki rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun 15 Temmuz 2021 tarihinde rektörlük görevinden alınmasına kadar yardımcılığını üstlendi. İnci, Prof. Dr. Bulu'nun görevden alınmasının ardından boşalan göreve vekaleten getirilmişti. Peki, Mehmet Naci İnci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci kaç yaşında, nereli? İşte kariyerine dair bilgiler

    Mehmet Naci İnci kimdir?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı. Peki, Mehmet Naci İnci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri

    MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?

    3 Kasım 1965'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde doğdu. Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı.

    İşte Mehmet Naci İnci'nin kariyerine dair bilgiler;

    Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993- 1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.

    İnci, 1998- 1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi'nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999- 2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

        Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne 2005'te profesör olan ve 2014- 2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

        Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

            Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
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            Haberler Güncel Mehmet Naci İnci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri
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