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    Kabil'de şefkat eli!

    Kabil Havalimanı’nda görev yapan Türk askeri, çaresizlik görüntülerinin yaşandığı bölgede ihtiyacı olan herkese yardım elini uzatarak dünyaya örnek oluyor.

    Kabil’de şefkat eli!

    Ülkeyi terk etmek isteyenlerin akın ettiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda çıkan kargaşada Farista Rahmani, iki aylık bebeği Hadiya Rahmani ve eşi Ali Musa Rahmani'den ayrı düştü. Ali Musa Rahmani, uzun süre aradığı eşini bulamadı. Bebeğin eşyaları da annede kaldığından çaresizlik içinde bekleyen babaya, askeri hat içerisindeki kuzey kapısında Türk askeri yardım elini uzattı. Babayı ve bebeği güvenli bölgeye getiren Türk askeri, bebeğin altını temizleyerek mama ile karnını doyurdu. Bebek daha sonra babasına teslim edildi.

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    Haberler Güncel Kabil'de şefkat eli!
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