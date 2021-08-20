Buğra Kavuncu kimdir, kaç yaşında, nereli? Buğra Kavuncu’ya saldırı sebebi nedir?

Buğra Kavuncu kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu saldırıya uğradı. Kavuncu'nun İstanbul Bakırköy'de kimliği belirsiz bir kişiye yumruklu saldırısı sonrası Buğra Kavuncu kimdir sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Kavuncu daha önce Ümit Özdağ tarafından FETÖ'cülükle suçlanmıştı.
BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?
Saltuk Buğra Kavuncu 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babası aslen Adana'nın Ceyhan ilçesindendir. Kanada'da öğrenim hayatına başlayan Buğra Kavuncu, Edmenton İlkokulu'ndan sonra Ankara Çizmeci İlkokulu'nda eğitimine devam etti.
Buğra Kavuncu daha sonra ortaokulu Namık Kemal Ortaokulu'nda bitirdi. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde bitirdi. Üniversite eğitimine Ankara'da devam eden Buğra Kavuncu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun oldu.