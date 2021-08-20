Buğra Kavuncu kimdir, kaç yaşında, nereli? Buğra Kavuncu’ya saldırı sebebi nedir?

Buğra Kavuncu kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu saldırıya uğradı. Kavuncu'nun İstanbul Bakırköy'de kimliği belirsiz bir kişiye yumruklu saldırısı sonrası Buğra Kavuncu kimdir sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Kavuncu daha önce Ümit Özdağ tarafından FETÖ'cülükle suçlanmıştı.