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    • 20.08.2021 15:24
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    Buğra Kavuncu kimdir, kaç yaşında, nereli? Buğra Kavuncu’ya saldırı sebebi nedir?

    Buğra Kavuncu kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun yumruklu saldırıya uğradığı belirtildi. Bakırköy’de kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğrayan Buğra Kavuncu’nun kim olduğu merak edilmeye başlandı. Kavuncu daha önce Ümit Özdağ’ın iddialarıyla da sık sık gündeme gelmişti.

    takvim.com.tr
    Buğra Kavuncu kimdir, kaç yaşında, nereli? Buğra Kavuncu’ya saldırı sebebi nedir?

    Buğra Kavuncu kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu saldırıya uğradı. Kavuncu'nun İstanbul Bakırköy'de kimliği belirsiz bir kişiye yumruklu saldırısı sonrası Buğra Kavuncu kimdir sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Kavuncu daha önce Ümit Özdağ tarafından FETÖ'cülükle suçlanmıştı.

    BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

    Saltuk Buğra Kavuncu 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babası aslen Adana'nın Ceyhan ilçesindendir. Kanada'da öğrenim hayatına başlayan Buğra Kavuncu, Edmenton İlkokulu'ndan sonra Ankara Çizmeci İlkokulu'nda eğitimine devam etti.

    Buğra Kavuncu daha sonra ortaokulu Namık Kemal Ortaokulu'nda bitirdi. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde bitirdi. Üniversite eğitimine Ankara'da devam eden Buğra Kavuncu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun oldu.

        Buğra Kavuncu ileri seviyede Kazakça, İngilizce ve Rusça konuşmaktadır. 2018 yılında İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi. Şu an İYİ Parti'de; İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi, parti sözcüsü ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanıdır.

        Buğra Kavuncu, evli ve 2 erkek, 1 kız çocuğu babasıdır.
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        Haberler Güncel Buğra Kavuncu kimdir, kaç yaşında, nereli? Buğra Kavuncu’ya saldırı sebebi nedir?
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