Bu hafta Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama ile ilgili yeni kararlar alındı. Alınan kararla birlikte, 15 yaş üstündekilerle kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekileri ilgilendiren karar duyuruldu. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 15 yaş altı ne zaman aşı olacak? Aşı olmayana pcr testi yapılacak mı? İşte detaylar...
AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?
15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere aşı hakkı tanımlandı. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi.
İşte alınan kararlar;
YENİ KARARLAR ALINDI
Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı. Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.