Aşure Günü’ne özel kolay ve nefis aşure hazırlanışı! Aşure nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?

Aşure Günü sebebiyle binlerce vatandaş '' Aşure nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir? '' şeklindeki soruları araştırıyor. Yılda bir defa idrak edilen bu özel gün için Aşure her evin mutfağında olmazsa olmaz. Bizler de Aşure Günü'ne özel kolay ve nefis aşure malzemeleri ve yapımı ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik. İşte ev hanımlarının rahatlıkla hazırlayabileceği ve sevdiklerine dağıtabileceği en pratik aşure hazırlanışı...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2021 yılında Aşure Günü 18 Ağustos tarihinde idrak edilmektedir.