Aşure Günü’ne özel kolay ve nefis aşure hazırlanışı! Aşure nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?

Aşure Günü sebebiyle binlerce vatandaş '' Aşure nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir? '' şeklindeki soruları araştırıyor. Yılda bir defa idrak edilen bu özel gün için Aşure her evin mutfağında olmazsa olmaz. Bizler de Aşure Günü'ne özel kolay ve nefis aşure malzemeleri ve yapımı ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik. İşte ev hanımlarının rahatlıkla hazırlayabileceği ve sevdiklerine dağıtabileceği en pratik aşure hazırlanışı...
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
2021 yılında Aşure Günü 18 Ağustos tarihinde idrak edilmektedir.
AŞURE NASIL YAPILIR VE MALZEMELERİ NELERDİR?
1 su bardağı kuru fasulye
1 su bardağı nohut
2 su bardağı aşurelik buğday
Yarım çay bardağı pirinç
1 su bardağı ufak küp küp doğranmış kayısı
1 su bardağı kuru üzüm
Yarım su bardağı siyah kuş üzümü
1 su bardağı fındık
3 su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
3 litre sıcak su
8-10 adet karanfil (kaynatılacak)
Süslemesi için malzemeler şöyle;
1 adet ayıklanmış nar
Yarım su bardağı toz antep fıstığı
Yarım su bardağı file antep fıstığı
5 adet dilimlenmiş kuru incir
2 yemek kaşığı tarçın
1 yemek kaşığı susam
Yarım su bardağı çiğ badem
Yarım su bardağı ceviz (kararmaması için servis etmeden hemen önce ekleyin)