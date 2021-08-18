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    • Güncel
    • 18.08.2021 14:42
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    • 18.08.2021 14:42
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    Aşure Günü'ne özel kolay ve nefis aşure hazırlanışı! Aşure nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?

    Muharrem ayında idrak edilen Aşure Günü'nde kolay ve nefis aşure yapmak için partik tarifler haberimizde. Genellikle bol malzemeyle hazırlanan aşureye tam 41 çeşit malzeme koyuluyor. Baklagiller, tahıl, çeşitli meyvelerin konulduğu Aşure'nin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Peki Aşure nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir? İşte Aşure Günü'ne özel kolay ve nefis aşure hazırlanışı...

    Aşure Günü’ne özel kolay ve nefis aşure hazırlanışı! Aşure nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?

    Aşure Günü sebebiyle binlerce vatandaş '' Aşure nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir? '' şeklindeki soruları araştırıyor. Yılda bir defa idrak edilen bu özel gün için Aşure her evin mutfağında olmazsa olmaz. Bizler de Aşure Günü'ne özel kolay ve nefis aşure malzemeleri ve yapımı ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik. İşte ev hanımlarının rahatlıkla hazırlayabileceği ve sevdiklerine dağıtabileceği en pratik aşure hazırlanışı...

    AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

    2021 yılında Aşure Günü 18 Ağustos tarihinde idrak edilmektedir.

    AŞURE NASIL YAPILIR VE MALZEMELERİ NELERDİR?

    1 su bardağı kuru fasulye
    1 su bardağı nohut
    2 su bardağı aşurelik buğday
    Yarım çay bardağı pirinç
    1 su bardağı ufak küp küp doğranmış kayısı
    1 su bardağı kuru üzüm
    Yarım su bardağı siyah kuş üzümü
    1 su bardağı fındık
    3 su bardağı toz şeker
    1 çay kaşığı tuz
    Yarım çay kaşığı karabiber
    3 litre sıcak su
    8-10 adet karanfil (kaynatılacak)

    Süslemesi için malzemeler şöyle;

    1 adet ayıklanmış nar
    Yarım su bardağı toz antep fıstığı
    Yarım su bardağı file antep fıstığı
    5 adet dilimlenmiş kuru incir
    2 yemek kaşığı tarçın
    1 yemek kaşığı susam
    Yarım su bardağı çiğ badem
    Yarım su bardağı ceviz (kararmaması için servis etmeden hemen önce ekleyin)

        AŞURE YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

        Aşure yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktalar vardır. Bu püf noktalar sayesinde en lezzetli aşureyi yapabilirsiniz. Gelin hep birlikte o püf noktalara bir göz gezdirelim,

        Aşurenin beyaz olması için buğdayın iyice yıkanması gerekir.
        Haşlanmış nohudun suyunu mutlaka süzerek ekleyin.
        Kuru meyvelerin içinde iri kalması için önceden suda bekletin, yıkanıp doğrayın ve buğdaya ekleyince çok kaynatmayın.
        Aşurenin ekşi olamaması için buğday kaynamaya başlayınca köpüğü mutlaka alın.
        Şeker aşureyi sulandırır ve malzemeleri dirileştirir. Bu nedenle şekeri en son ekleyin.
        Aşurenin üzerini, kaseler ılıdıktan sonra süsleyin; aksi halde malzemeler aşurenin içine çöker.
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        Haberler Güncel Aşure Günü'ne özel kolay ve nefis aşure hazırlanışı! Aşure nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?
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