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    • 18.08.2021 14:51
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    Aşure günü ibadetleri ve okunacak dualar nelerdir? Diyanet Aşure günü kılınacak namazlar nelerdir?

    Aşure günü ibadetleri ve okunacak dualar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Müslümanlar için büyük önem arz eden Aşure günü bugün idrak edilmeye başlandı. İslamiyette peygamberlerin hayatında önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü idrak ediliyor. Peki, Aşure günü ibadetleri ve okunacak dualar nelerdir? Diyanet Aşure günü kılınacak namazlar nelerdir? İşte detaylar...

    Aşure günü ibadetleri ve okunacak dualar nelerdir?

    Aşure Günü İslam alemi tarafından idrak edilmeye başlandı. İslam alemi için son derece önemli olan Aşure günü Muharrem ayının 10'uncu gününe denk geliyor. Bu mübarek günde milyonlarca vatandaş Aşure günü ibadetleri ve okunacak dualar hakkında araştırma yaparak bilgi edinmek istiyor. Peki, Aşure günü ibadetleri ve okunacak dualar nelerdir? Aşure günü kılınacak namazlar nelerdir? İşte merak edilen tüm bilgiler...

    AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ VE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

    Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekât namaz kılınır. Her rekâtta 1 Fatiha ve 50 ihlas okunur.

    İşte Aşure günü namazı kılınışı;

    AŞURE GÜNÜ NAMAZI KILINIŞI

    Namazdan sonra şu salavat 100 defa okunur:

    "Allâhümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve İbrahime ve Mûsâ ve Îsâ vema beynehüm mine'n-nebiyyine ve'l-mürselin. Salevâtüllahi ve selâmühû aleyhim ecmaîn."

    Öğle ve ikindi arasında 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas okunur. Namazdan sonra 70 istiğfar, 70 salavat, 70 defa da "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyil-azim." denilir.

    AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

    Aşure Günü, 18 Ağustos Çarşamba günü başlayacak, Muharrem ayının son günü olan 7 Eylül 2021 tarihinde bitecek.

    AŞURE GÜNÜ GÜL SUYUNA 7 FATİHA OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

    İslam inancına göre, bir sene boyunca hasta olmamak için Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okunuyor.

    Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak 7 fatiha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez. Bu husus tecrübeyle sabit olmuştur.(Muhammed Ebul-Yüsr Abidin, el Evradüd-daime,sh-93)

        AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?

        Aşure Günü'ne özel yapılması gereken bir takım ibadetler ve hareketler vardır.

        1- Aşure günü oruç tutmak sünnettir.

        Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!

        2- Sıla-i rahim yapmalı

        Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

        3- İlim öğrenmeli!

        Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

        4- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

        5- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

        6- Çoluk çocuğunu sevindirmek! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

        7- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)

        [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.

        8 - O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

            9- Dua Okunmalı, 10 defa şu dua okunur

            ''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''

            10- Namaz Kılınmalı

            Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır.

            Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
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