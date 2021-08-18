Aşure günü ibadetleri ve okunacak dualar nelerdir? Diyanet Aşure günü kılınacak namazlar nelerdir?

Aşure Günü İslam alemi tarafından idrak edilmeye başlandı. İslam alemi için son derece önemli olan Aşure günü Muharrem ayının 10'uncu gününe denk geliyor. Bu mübarek günde milyonlarca vatandaş Aşure günü ibadetleri ve okunacak dualar hakkında araştırma yaparak bilgi edinmek istiyor. Peki, Aşure günü ibadetleri ve okunacak dualar nelerdir? Aşure günü kılınacak namazlar nelerdir? İşte merak edilen tüm bilgiler...

AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ VE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekât namaz kılınır. Her rekâtta 1 Fatiha ve 50 ihlas okunur.

İşte Aşure günü namazı kılınışı;