Samsun'da kan donduran olay! Fındık toplamaya geldi canından oldu



EVİNE ZORLA GİRDİ

İddiaya göre, Hacer A.'nın kızı Ebru A. ile evlenmek isteyen ancak kabul edilmeyince aralarında husumet oluşan akrabaları Erkan A., evlerine zorla girdi. Erkan A. ile Hacer A. arasında tartışma çıktı.