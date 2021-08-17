Samsun'da kan donduran olay! Fındık toplamaya geldi canından oldu

Olay, dün akşam, ilçeye bağlı Emiryusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Hacer A., çocuklarıyla birlikte İstanbul'dan fındık toplamak için memleketi Samsun'un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'ndeki evlerine geldi.
EVİNE ZORLA GİRDİ
İddiaya göre, Hacer A.'nın kızı Ebru A. ile evlenmek isteyen ancak kabul edilmeyince aralarında husumet oluşan akrabaları Erkan A., evlerine zorla girdi. Erkan A. ile Hacer A. arasında tartışma çıktı.
Bu sırada Erkan A., belinden çıkardığı tabancayla anne ve kızı vurup, kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.