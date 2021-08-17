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    • 17.08.2021 10:22
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    • 17.08.2021 10:22
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    Samsun'da kan donduran olay! Fındık toplamaya geldi canından oldu

    Samsun'un Terme ilçesinde, husumetli olduğu akrabası Erkan A.'nın (40) silahlı saldırısında Hacer A. (37) hayatını kaybetti, kızı Ebru A. (16) ağır yaralandı. Erkan A., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, anne- kızın İstanbul'dan fındık toplamak için memleketlerine geldiği öğrenildi.

    DHA
    Fındık toplamaya geldi canından oldu!

    Olay, dün akşam, ilçeye bağlı Emiryusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Hacer A., çocuklarıyla birlikte İstanbul'dan fındık toplamak için memleketi Samsun'un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'ndeki evlerine geldi.


    EVİNE ZORLA GİRDİ
    İddiaya göre, Hacer A.'nın kızı Ebru A. ile evlenmek isteyen ancak kabul edilmeyince aralarında husumet oluşan akrabaları Erkan A., evlerine zorla girdi. Erkan A. ile Hacer A. arasında tartışma çıktı.



    Bu sırada Erkan A., belinden çıkardığı tabancayla anne ve kızı vurup, kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


        HASTANEYE KALDIRILDI
        Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde Hacer A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı Ebru A. ise ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



        GÖZALTINA ALINDI
        Ebru A., hayati tehlikesi olduğu için buradan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan Erkan A. ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

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