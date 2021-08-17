ABD Dışişleri Bakanlığı: Taliban'ın eylemlerine göre tutumumuzu belirleyeceğiz

Price, ABD'nin ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'yi tanımaya devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine, ülke yönetiminde normal bir devir teslim olmadığını ve ABD'nin Afganistan'da kimi lider olarak tanıma konusunda uluslararası toplum ile birlikte çalıştığını söyledi.

"ABD ORDUSU DA KABİL'DE SAHADA TALİBAN İLE İLETİŞİM KURDU"