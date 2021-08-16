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    SON DAKİKA: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Son 24 saatte 8 terörist paket

    Son dakika haberleri.. Irak'ın kuzeyinde EYP ile şehit edilen Mehmetçiklerimizin intikamı alındı. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde Metina'ya yapılan operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

    Son dakika haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki operasyonda, son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter sayfasından yapılan açıklama şu şekilde "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Alçakça tuzaklanmış EYP ile Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler tespit edilerek etkisiz hâle getirildi. Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı."

    3 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU
    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde dün teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğu, yaralanan 2 askerin ise hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi.

        Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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