Dünyayı tehdit eden iklim değişikliği krizi artık büyük yangınlar ve sellerle net bir şekilde hissedilir hale geldi.
Sömürü düzenini kullanan Batı ve kapitalizm sistemi iklim krizinin yaşanmasında öncü rol oynadı.
KRİZİN SEBEBİ KARBON SALINIMI
İklim krizini tetikleyen en etkili sebep ise karbon salınımı. Zira karbon salınımı yani çoğunlukla insan faaliyetlerinin neden olduğu, doğada oluşan karbonun atmosfere salınımı diyebiliriz.
ABD, AB VE ÇİN KALBON SALINIMINDA İLK SIRADA
Bu noktada atmosfere en çok karbon salan ülkelere baktığımızda karşımıza ilk olarak ABD, Çin ve AB ülkeleri çıkıyor.
Dünyanın 'en büyük küresel sorun' olarak tanımladığı iklim değişikliği ya da küresel ısınma etkilerini arttırmaya devam ediyor. Küresel ısınma dünyamızda art arda felaketlere yol açarken uzmanlar ise karbon salınımı ile ilgili uyarılarına devam ediyor. İklim değişikliği dünyanın birçok bölgesinde felaketlere yol açarken uzmanlar karbondioksit salınımının hızla azaltılmadığı takdirde iklim krizinin birçok krizi tetikleyeceği uyarılarında bulunuyor.
"OLAĞANÜSTÜ HAVA OLAYLARI, SELLER, KURAKLIKLAR VE SICAKLIKLAR YAŞANACAK"
Nitekim Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) 9 Ağustos'ta yayınlanan raporunda şu ifadelere yer verildi:
Önümüzdeki yıllarda karbondioksit salınımı çok hızlı bir şekilde durdurmazsak olağanüstü hava olayları, seller, kuraklıklar ve sıcaklıklar yaşanacak.
"BU SEVİYEYE GELECEĞİ BİLİNİYORDU"
Etkileriyle bundan sonraki hayatımızın adeta bir parçası haline gelecek olan iklim değişikliğine neden olan karbon salınımını yani dünyayı kimlerin nasıl kirlettiğini ve küresel ısınmanın yol açacağı felaketleri en aza indirmek için en önemli gündemimiz olması gereken 2050 yılı sıfır emisyon hedefini Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, SABAH'a değerlendirdi.
Prof. Dr. Levent Kurnaz
Küresel ısınmayı ve neden olacağı felaketleri en aza indirmek için çok önemli olan 2050 yılı sıfır emisyon hedefiyle ilgili tüm dünyanın adeta önlem almamışçasına devam ettiğine dikkat çekerken karbon salınımı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: 1800'lerin sonundan bu yana karbon salınımının bu seviyeye geleceği biliniyordu. Kömür, petrol, doğal gaz yaktığımızda atmosferin ısınacağını biliyorduk. Ve bunu bile bile yaptık. Bunu bile bile yapan ülkelerin başında ise AB ülkeleri ve ABD geliyor.
"KARBONDİOKSİT SALINIMI 3 AYRI BAŞLIKTA ÖLÇÜLEBİLİYOR"
Karbondioksit salınımını 3 ayrı başlıkta ölçülebildiğini ifade eden Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Birincisi; Bir ülkede ne kadar karbondioksit yakılıyor. İkincisi; O ülke nedeniyle ne kadar karbondioksit yakılıyor. Bu da ülkenin ne kadar kömür, petrol, doğalgaz yaktığını ve başka ülkelerde de o ülke için üretim yapılıyorsa onu da hesaba katarak yapılan bir ölçme yöntemi.