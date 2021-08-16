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    • 16.08.2021 13:40
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    SON DAKİKA: MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu

    Son dakika haberi! MSB, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır." açıklamasında bulundu.

    AA
    MSB acı haberi duyurdu!

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde dün teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğu, yaralanan 2 askerin ise hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi.

    Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu
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