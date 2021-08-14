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    • 14.08.2021 14:33
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    SON DAKİKA: Korkutan yangın haberleri peş peşe geldi! İzmir ve İstanbul'da orman yangınları

    Son dakika haberine göre, İzmir'in Çeşme ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor. Alevlerin, çalışmalar sonucu kısmen kontrol altına alındığı belirtildi. Öte yandan İstanbul Sultangazi'de ormanda çıkan yangın söndürüldü. Yangına ilk müdahaleyi o sırada ormanda denetim yapan polis ekipleri yaptı.

    AA
    DHA
    Korkutan yangın haberleri peş peşe geldi!

    İzmir'in Çeşme ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor.


    KISMEN KONTROL ALTINDA
    Alevlerin, çalışmalar sonucu kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

    MENDERES'TE YANGIN
    İzmir'in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

    Menderes'in Küner Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede 2 helikopterle havadan, 6 arazözle de karadan söndürme çalışması başlatıldı. Alevlere müdahale sürüyor.


    İSTANBUL SULTANGAZİ'DE ORMAN YANGINI
    Sultangazi'de ormanda çıkan yangın söndürüldü. Yangına ilk müdahaleyi o sırada ormanda denetim yapan polis ekipleri yaptı.


    Sultangazi'de ormanda saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi. Bu sırada ormanda denetimde olan polis ekipleri, yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Çalışmalara bir helikopter de havadan su dökerek destek verdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri ormanın iç kısımlarında ve çevresinde kundaklama ihtimaline karşı geniş çaplı arama başlattı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Korkutan yangın haberleri peş peşe geldi! İzmir ve İstanbul'da orman yangınları
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