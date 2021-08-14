Alnından öpülesi kahramanlar: Karadeniz'deki sel felaketinde 700’e yakın vatandaşı çamur denizinden kurtardılar



TSK'ya ait helikopterler, bölgede gerçekleştirdikleri aralıksız arama kurtarma çalışmaları ile mahsur kalan 353 vatandaşı güvenli yerlere tahliye etti. Diğer yandan, sel felaketinde mahsur kalan toplam 336 kişi de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı hava ve kara unsurları ile de güvenli bölgelere tahliye edildi. Arama kurtarma ekiplerinin Sinop Havalimanı'ndaki yoğunluğu, sel ve su taşkınları sonucu mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için nasıl bir mücadele verildiğini gözler önüne sererken, havalimanında toplam 15 helikopter olduğu gözlemlendi.