CHP yerel yönetimleri | Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar MHP'li karı-kocayı işten kovdu

31 Mart seçimlerinden sonra bugüne kadar 3 bin kişinin işine son veren Adana'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İki yıl önce ASKİ'de kaçak bakım koordinatörü olarak görev yapan Yusuf Bozkurt İspaha'nın işine son verdi.
Sabah'ın aktardığına göre Zeydan Karalar'ın bu seferki hedefi ise İspaha'nın doğum izninden dönen eşi Tuğce İspaha oldu. Karalar, geçtiğimiz hafta doğum izninden dönen ve 12 yıldır ASKİ'de görev yapan Tuğce İspaha'yı önce şantiyeye sürgüne gönderdi. Karalar daha sonra genç kadının işine son verdi.
"ÜLKÜCÜYÜZ DİYE İŞİMİZDEN ETTİ | ARKADAŞLARIM KORKU İÇİNDE"
Zeydan Karalar'ın 2 yıl önce de eşi Yusuf Bozkurt İspaha'yı da (32) işten çıkardığını anlatan Tuğce İspaha, "12 yıldır alın terimle çalışıyordum. Zeydan Karalar seçimlerden önce 'çalışanı işinden etmeyeceğim' diyerek namus sözü vermişti. Herkesi kucaklayacağını söylüyordu. Başkan olunca ilk işi 3 bin kişinin ekmeğiyle oynamak oldu. Beni ve eşimi ülkücüyüz diye işimizden etti. Belediyede çalışan arkadaşlarım korku içinde 'sıra bize gelecek' diye endişe içinde çalışıyor" dedi.
"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"