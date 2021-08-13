CHP yerel yönetimleri | Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar MHP'li karı-kocayı işten kovdu

Tuğce İspaha, "Doğum iznimden döndükten sonra işyerimde bana karşı mobbing uygulanmaya başladı. Ekmeğim için çalışayım dedim ve sustum. İşime son verdikleri zaman ne mesaj yolladılar ne de telefon açtılar. Çıkışlar olacağını bildiğim için e-devletime girdiğimde çıkarıldığımı gördüm. Kimse bana işini yapmadı diyemez. Sırf Zeydan Karalar beni ve eşimi Ülkücüyüz diyerek işimizden etti. Ben bununla gurur duyuyorum. Hakkımı da helal etmiyorum" diye konuştu.

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