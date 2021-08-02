İki kaburgası kırık denilen CHP'li Zeydan Karalar kaburga sofrasında yakalandı!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "İki kaburgası kırık olmasına rağmen yangın bölgesinde" diye fotoğrafları paylaşıldı. Ancak "Yerinden kalkmaması gerekir" denilen Karalar'ın algı yönetimi ortaya çıktı.

Aslında Karalar'ın yangınların meydana geldiği gün ailece bir kaburgacıda kebap keyfi yaptığı anlaşıldı. Restoran sahibinin Başkan Karalar'a hazırladığı kebabı sunarak servis ettiği görüntüler şaşırttı. Vatandaşlar, "Türkiye yanıyor, kaburgalarım kırık diyen başkan, kaburga keyfi yapıyor" eleştirisi yağdırdı.