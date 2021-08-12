Van-İran sınırı gece gündüz kontrol altında!

"267 BİN 638 YABANCININ ÜLKEMİZE YASA DIŞI YOLLARLA GİRİŞİ ENGELLENDİ"

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınır güvenliğimiz Türkiye'miz için hayati bir meseledir. Doğu ve Güney sınırımızda bu yıl itibarıyla bugüne kadar 267 bin 638 yabancının ülkemize yasa dışı yollarla girişi engellenmiştir. Hudut güvenliği için gece gündüz çalışan tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"VAN-İRAN SINIRI GECE GÜNDÜZ KONTROL ALTINDA TUTULUYOR"&NBSP;

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü ile İran sınır hattında incelemede bulundu, devam eden modüler duvar, dolgu ve hendek çalışmaları hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.