Van-İran sınırı gece gündüz kontrol altında!

Ülkemizin İran sınırı hattında modüler duvar, dolgu ve hendek çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara ilişkin paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, doğu ve güney sınırında, bu yıl, bugüne kadar 267 bin 638 yabancının Türkiye'ye yasa dışı yollarla girişinin engellendiğini belirtti.
"267 BİN 638 YABANCININ ÜLKEMİZE YASA DIŞI YOLLARLA GİRİŞİ ENGELLENDİ"
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınır güvenliğimiz Türkiye'miz için hayati bir meseledir. Doğu ve Güney sınırımızda bu yıl itibarıyla bugüne kadar 267 bin 638 yabancının ülkemize yasa dışı yollarla girişi engellenmiştir. Hudut güvenliği için gece gündüz çalışan tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
"VAN-İRAN SINIRI GECE GÜNDÜZ KONTROL ALTINDA TUTULUYOR"&NBSP;
Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü ile İran sınır hattında incelemede bulundu, devam eden modüler duvar, dolgu ve hendek çalışmaları hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.
Sınır boyunda gözlem yapan Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır güvenliği kapsamında yapılan çalışmaları, alınan önlemleri yerinde incelemek üzere bölgeye geldiklerini söyledi.
Van'ın İran ile 295 kilometrelik sınırının bulunduğunu aktaran Bilmez, şu bilgileri verdi:
"Burada 6. Hudut Tugayımız 9 tabur, 44 karakol, 170 civarında kule ile önlem almakta. Jandarma birliklerimiz, polis özel harekat timlerimiz ve güvenlik korucularımız da ikinci hatta sınır güvenliğini sağlıyor. Kara kuvvetleri buradaki birliklere 2 keşif, 2 komando bölüğünü takviye olarak gönderdi. Jandarma, bu bölgede görev yapan birliklerine diğer illerimizden 3 bölük ve 1 taburu zırhlı araçlarıyla gönderdi. Emniyet Genel Müdürlüğümüzden ise 35 timden oluşan özel harekat polisleri 50 zırhlı araç ile sınır güvenliği için bölgeye takviye olarak geldi."