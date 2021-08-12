Demirhindi şerbeti nasıl yapılır? Demirhindi nedir, faydaları nelerdir? Şerbeti nasıl hazırlanır?

DEMİRHİNDİ NEDİR?

Afrika, Mısır, Güney Afrika ve Karayip topraklarında kendine can bulan demirhindi, tropikal özellikler taşıyan bir ağacın meyvesidir. Tropik topraklarda yetiştiği gibi ülkemizde demirhindi nerede yetişir diyecek olursanız, en uygun iklim şartlarını Güney kentleri karşılayacaktır. Sıcağı ve ılıman havayı seven bir ağaçtır kendisi.

Demirhindi ağaçlarında ilkbahar sonu gibi kırmızı ve sarı renklerde salkımlar oluşur. Neredeyse 20 metreyi bulan boyu ile, koyu renkli meyvelerini taşır. Olgunlaşma dönemine yakın zamanlarda demirhindi meyvesi çok ekşi tada sahiptir. Bir süre bekledikten sonra yani meyve geliştikçe tadı da tatlı hale gelir.

Demirhindi meyvesinin Arapça'da adı Hint hurması olarak geçmektedir. Meyveleri az da olsa keçiboynuzuna benzer. Çok yıllık ağaçlardan biri olan demirhindi ağacı, neredeyse 150 yıl hayata tutunur. Verimli topraklarda ve bakımı yapıldığında bir ağaçtan yaklaşık 200 kilo meyve elde edilebilir. Bu meyve Afrika civarında baharat olarak tercih edilmektedir. Ülkemizde ise sıkça Ramazan şerbetlerinde kullanılmaktadır. Hatta Ramazan şerbetinde olmasının da bir hikayesi vardır:

"Hikayeye göre Kanuni Sultan Süleyman, bir gün gezintilerinde yeniçerilerden su istemiş. Yeniçeriler de Kanuni Sultan Süleyman'a bir tas içinde buz gibi serinleten şerbet ikram etmişler. Şerbetten bir iki yudum alan Kanuni, şerbeti çok beğendiğini söylemiş. Beğenmesine karşılık şerbetin ikram edildiği tası altınla doldurup göndermiş. O günden sonra bu şerbet daha kıymetli ve duyulur hale gelmiş."