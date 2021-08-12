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    • 12.08.2021 23:54
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    Demirhindi şerbeti nasıl yapılır? Demirhindi nedir, faydaları nelerdir? Şerbeti nasıl hazırlanır?

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Demirhindi şerbeti nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. TV8’in fenomen yarışması Masterchef Türkiye final turunda ana kadro yarışmacıları belirlenirken yapılan lezzetler de izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bunlardan biri de Demirhindi şerbeti oldu ve tarifi sorgulanmaya başlandı. Peki Demirhindi nedir, faydaları nelerdir? Şerbeti nasıl hazırlanır?

    takvim.com.tr
    Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?

    Demirhindi şerbeti nasıl yapılır? Demirhindi nedir, faydaları nelerdir? Şerbeti nasıl hazırlanır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bugün Masterchef final turunda kullanılan ve hazırlanan lezzetlerden biri olan demirhindi şerbetini yaparak sevdiklerine sunmak isteyen izleyiciler tarifini merak edilerek araştırılmaya başlandı. İşte tüm bilgiler…

    DEMİRHİNDİ ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

    Malzemeler:
    170 gr demirhindi
    2 litre su
    2 adet kuru karanfil
    1 adet çubuk tarçın
    1 su bardağı toz şeker

    Yapılışı:
    Demirhindilerin kabuklarını ayıklayın. Ayıkladığınız demirhindileri tencereye alın. Üzerine 2 litre suyu koyarak kapağını kapatın ve 1 gece bekletin.
    Sabah yumuşayıp rengi değişen demirhindilerin üzerine 2 adet kuru karanfil, 1 adet çubuk tarçın ve 1 su bardağı toz şekeri ekleyerek kaynatın.
    Yaklaşık 1,5 saat önce orta sonra kısık ateşte kaynattığınız şerbeti ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
    Soğuyup posası çöken şerbeti süzün ve buzdolabında soğutarak servis yapın.

    DEMİRHİNDİ NEDİR?

    Afrika, Mısır, Güney Afrika ve Karayip topraklarında kendine can bulan demirhindi, tropikal özellikler taşıyan bir ağacın meyvesidir. Tropik topraklarda yetiştiği gibi ülkemizde demirhindi nerede yetişir diyecek olursanız, en uygun iklim şartlarını Güney kentleri karşılayacaktır. Sıcağı ve ılıman havayı seven bir ağaçtır kendisi.

    Demirhindi ağaçlarında ilkbahar sonu gibi kırmızı ve sarı renklerde salkımlar oluşur. Neredeyse 20 metreyi bulan boyu ile, koyu renkli meyvelerini taşır. Olgunlaşma dönemine yakın zamanlarda demirhindi meyvesi çok ekşi tada sahiptir. Bir süre bekledikten sonra yani meyve geliştikçe tadı da tatlı hale gelir.

    Demirhindi meyvesinin Arapça'da adı Hint hurması olarak geçmektedir. Meyveleri az da olsa keçiboynuzuna benzer. Çok yıllık ağaçlardan biri olan demirhindi ağacı, neredeyse 150 yıl hayata tutunur. Verimli topraklarda ve bakımı yapıldığında bir ağaçtan yaklaşık 200 kilo meyve elde edilebilir. Bu meyve Afrika civarında baharat olarak tercih edilmektedir. Ülkemizde ise sıkça Ramazan şerbetlerinde kullanılmaktadır. Hatta Ramazan şerbetinde olmasının da bir hikayesi vardır:

    "Hikayeye göre Kanuni Sultan Süleyman, bir gün gezintilerinde yeniçerilerden su istemiş. Yeniçeriler de Kanuni Sultan Süleyman'a bir tas içinde buz gibi serinleten şerbet ikram etmişler. Şerbetten bir iki yudum alan Kanuni, şerbeti çok beğendiğini söylemiş. Beğenmesine karşılık şerbetin ikram edildiği tası altınla doldurup göndermiş. O günden sonra bu şerbet daha kıymetli ve duyulur hale gelmiş."

        DEMİRHİNDİ FAYDALARI

        Demirhindi meyvesi besin değeri açısından pek çok mineral ve vitamine sahiptir. C vitamini, karoten, protein, folat, niasin, tiamin, bakır, potasyum, kalsiyum, demir, selenyum, fosfor, çinko ve magnezyum gibi mineralleri içermektedir.
        Demirhindi ile kan basıncı kontrol altına alınır ve vücudun ihtiyacı olan mineraller karşılanır.
        Lifli bir meyvedir. Bu yönüyle bağırsak problemleri çeken kişiler tarafından sıkça tercih edilmektedir.
        Kan şekerini dengeleyip insülini düşürür. Ayrıca kalp hastalıklarına karşı da koruyucu bir meyvedir. Tansiyon değerlerini normal seviyeye getirir.
        Antioksidan özelliklere sahip bir meyvedir. Demirhindi tüketildiğinde vücutta zararlı maddeler barınmaz. Kısa süre içinde bağırsaklardan atılır.
        Demirhindi yaraların iyileşmesinde, hücrelerin yenilenmesinde, dokuların onarılmasında büyük etkiye sahiptir.
        Cilt sağlığınızı koruyacak bir meyvedir. Cildi koruduğu gibi vücut yağlanmasının da önüne geçer. Bağırsakları çalıştıracağı için hazımsızlığı ortadan kaldırır. Bu döngü ile kilo alımı önlenir.
        Mide asitlerini dengeler ve ülser gibi mide hastalıklarının oluşmasını önler.
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        Haberler Güncel Demirhindi şerbeti nasıl yapılır? Demirhindi nedir, faydaları nelerdir? Şerbeti nasıl hazırlanır?
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