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    • Güncel
    • 06.08.2021 12:12
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    • 06.08.2021 12:24
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    SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Marmaris'te flaş açıklamalar

    Son dakika haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz ve Ege bölgesindeki yangınlarla ilgili olarak Muğla Marmaris'te açıklamalarda bulundu.

    Bakan Ersoy açıkladı: Hedefimizde değişiklik yok!
    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz ve Ege bölgesindeki yangınlarla ilgili olarak Muğla Marmaris'te açıklamalarda bulundu.


    HEDEFİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK
    Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada, "25 milyon turist 20 milyar dolar hedefimizi koruyoruz. Olası sürprizlere karşı hedefimize sapma payı her zaman koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bakan Ersoy'un açıklmalarından satır başları;

    (Marmaris) Bölgedeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

    El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Marmaris'te flaş açıklamalar
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