CHP'li Tunç Soyer eşi Neptün Soyer’i ihaleye boğdu! Süt, kavurma derken şimdi de enginar!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in Köp Koop üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı satışlar tepki çekti. Süt, kavurma derken şimdi de İzmir Büyükşehir Belediyesi Neptün Soyer'in başkanlığını yaptığı Köy Koop'tan enginar alımı gerçekleştirdi.
Kurban Bayramı öncesi eşinin kooperatifinden 424 bin liralık 'konserve kavurma' alımı yapan Tunç Soyer, şimdi de yine aynı birlikten enginar aldığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer arasındaki bu alış verişe tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal; "Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer arasındaki bu ticari ilişki hiçbir siyasi etiğe sığmıyor. Şiddetle ret ediyoruz" dedi.
ŞİMDİ DE ENGİNAR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gelen tüm tepkilere ve "Etik ve yasal değil" eleştirilerine rağmen belediyeye eşi Neptün Soyer üzerinden mal alımını sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesi Neptün Soyer'in yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü İzmir Köy Koop Birliğinden 424 bin liralık kavurma satın alan Soyer'in başkanlığını yürüttüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi de 125 bin liralık enginar aldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde yine Neptün Soyer'den 20 bin liralık enginar alan Soyer'in bu yıl alım rakamını 6'ya katlaması dikkat çekti.
TOPLAM 42.5 MİLYONLUK ALIM
Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer'in başkanlık yaptığı İzmir Köy-Koop'tan alımı, 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun üretici kooperatiflerinden yapılan alımlara cevaz veren 3. Maddesi a fıkrasınca yapıyor. Yani bu satın almalar açık bir ihaleyle değil doğrudan Köy- Koop'tan yapılıyor. Elektronik Kamu Platformu Alımları'nda(EKAP) yer alan verilere göre, Büyükşehir bugüne kadar ihalelerle İzmir Köy-Koop'tan başta süt olmak üzere toplam 42.5 milyon lira civarında mal satın aldı. Son olarak 8 Temmuz 2021'de yapılan sözleşmeyle Köy- Koop'tan 424 bin liralık 'konserve kavurma' alımı yapılmıştı. 13 Temmuz'da bir açıklama yapan Başkan Soyer, Kurban Bayramı'nda kavurma dağıtacaklarını duyurmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Neptün Soyer'in başkanlığının yaptığı İzmir Köy Koop'tan ard arda ürün alması kulislerde 'Neptün Satıyor Soyer alıyor' yorumlarına neden olmuştu.