CHP'li Tunç Soyer eşi Neptün Soyer’i ihaleye boğdu! Süt, kavurma derken şimdi de enginar!





SİYASİ AHLAKA SIĞMIYOR

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in hiçbir siyasi ahlaka sığmaksızın 'kooperatifçilik' adı altında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ciddi bir ticari ilişki içine girmiş olduğunu görüyoruz" diyen Hızal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bunu şiddetle ret ediyoruz. Şiddetle yapılmaması gerektiğini söylüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıllık 300- 400 milyonluk bir alım yapıyor. Bu alımların büyük kısım da Neptün Soyer'in başkanlığını yürüttüğü İzmir Köy Kop üzerinden gerçekleştiriliyor.







İşin ilginç yanı Köy Koop'un tek müşterisi de İzmir Büyükşehir Belediyesi olması. Diğer biri soru işareti ise Köy Koop'un bu satışlar sonucu elde ettiği gelirin nereye gittiği? Bu kazançlar gerçekten köylünün ve çiftçinin lehine mi kullanılıyor. Bu da ayrı bir soru işareti"

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