Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, oturduğu yerden ahkam kesenlerin aksine alevlerin içine daldı

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Antalya ve Muğla'daki yangınlarda, kadını erkeği her kesimden vatandaş, el ele verdi. Alevlere direndi. Ama hiç bölgeye gitmeyen kendini bilmezler, sosyal medyadan ahkam kesti. İsminin önünde sanatçı, sinemacı, akademisyen yazan Türkiye düşmanları, bölgede canla başla çalışan görevlileri görevlerini yapmamakla eleştirdi.

Onlara en güzel cevabı, Milas'taki ormanlık alanda alevlerin içine dalan oyuncu İbrahim Çelikkol verdi. Hortumu sırtına alan Çelikkol'un boyunu aşan alevlerle mücadele ettiği o anları, amatör kameralar çekti.

Ünlü oyuncu, o görüntülerini bile kendi sosyal medya hesabından servis etmedi. Oturdukları yerden herkesi topa tutanlara adeta, "Buraya gelin nasıl görev yapılıyor görün" diye mesaj gönderdi.

ŞOV YAPMADIM

Antalya'da hortum elinde çekilen görüntüsünü paylaşan CZN Burak'a "Şov yapıyorsun" diye tepki geldi. Dumandan zehirlendiği ortaya çıkan 25 milyon takipçisi olan Burak Özdemir, son paylaşımında,"Kötü niyetli yorumları onlara kalsın" dedi.

MÜGE MORAL VERDİ

Atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının sunucusu Müge Anlı, yangın felaketinin yaşandığı Antalya'nın köylerini ziyaret etti. Vatandaşları dinledi. Hepsine moral verdi.

HAVUÇ DA ALEVLERE KARŞI

Atv'de "Emre" karakteriyle ünlenen Furkan Kızılay da, bölgeye gitti. Seydikemer Dereköy Mahallesi'ndeki yangına müdahale edenlerin arasına girdi. Sönen alanda da arkadaşıyla birlikte soğutma çalışmaları yaparken görüntülendi.

EVLER SENEYE HAZIR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangın bölgesinde vatandaşları ziyaret etti. Kurum, Akseki, Alanya ve Manavgat'ta bin 71'i konut olmak üzere toplam bin 960 bağımsız birimde hasar tespit edildiğini kaydetti.

"Konutlarımızı yöresel mimariye uygun şekilde, altında ahırıyla, deposuyla, üstünde kaç odası varsa o şekilde aynı yerine yapacağız. Ahırları 3 ayda tamamlayacağız. Evleri de önümüzdeki yaza yetiştireceğiz" dedi.

ALEVLER TERMİK SANTRALE ULAŞTI

Milas'ta yangın Türkiye'nin 4'üncü büyük linyit santrali olan Kemerköy Termik Santrali'ne ulaştı. Yangını engellemek amacıyla santral çevresine hendekler kazıldı. Santraldeki yanıcı maddeler ve hidrojen tankları boşaltıldı. Bölgedeki vatandaşlar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çıkarma gemisi ile tahliye edildi.