FETÖ'nün MİT imamı Salim Zeybek örgütün "tedbir etmek" taktiğini ifşa etti

FETÖ'nün MİT imamı Salim Zeybek tedbirin örgüt içerisinde farklı bir anlam taşıdığını söyleyerek 'tedbir yapmak' ifadesinin kullanıldığını söyledi. Yayınladığı videoyla örgüt hakkındaki bildiklerini anlatan Zeybek, örgüt içinde mantığa yatmayan her durum için bir açıklama yapıldığı, açıklamanın olmadığı durumlarda ise 'Hoca efendi böyle istedi' denilerek konunun kapatıldığını söyledi.



ÖRGÜTLE GÖRÜŞMEYİ AİLELERİNE SÖYLEMELERİ YASAKMIŞ

Abilerle görüşen veya örgüt evlerine giden çocukların bu durumu aileleriyle paylaşmaması hakkında uyarılar yapıldığını dile getiren mahrem imam Salim Zeybek, "Tedbire riayet eden insanların zaman içerisinde ikili bir hayat yaşamaları söz konusu olur. Ailesi farklı bir kulvarda giderken kendisi başka bir alemde yaşayan bir insan profili çıkar. Örneğin bir ortaokul talebesi, başlamış olduğu resmi bir askeri okul, polis koleji, buralardaki eğitim sürecinde hafta sonları abileriyle sohbet ettiğini, onlarla vakit geçirdiğini çoğu zaman ailelerinin karşı çıkacağı düşünülerek söylememesi istenir. Üniversiteyi kazanıp gelen bir öğrenci evlerde kaldığını ailesine, arkadaşlarına söyleyemez, bu tedbirin sonucudur. Yaz döneminde çeşitli faaliyetler olur bunları yaparken bir şekilde vaktini üniversite okuduğu şekilde geçirmesi gerekir fakat

ailesine söyleyemez. Yalanla aileyi idare etmeye çalışır" dedi.