Kemerköy Termik Santrali'nde yangın sona erdi! Yangın bölgelerinden peş peşe son dakika haberleri

Ören, Alatepe, Kurtak, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler ve Karaağaç mahallelerinin tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bin 500 kişilik çıkarma gemisi vatandaşların tahliyesi için Ören Marina'ya yanaştığı öğrenildi. Bölgenin boşaltılması için jandarma ve zabıta ekipleri, koordineli bir şekilde vatandaşların tahliyesini sürdürüyor.
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINMIŞTIR
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'nın Milas ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşan yangına ilişkin, "Hadisenin bu noktaya gelebileceği öngörüldüğü için Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakılmış, personel tahliyesi ivedilikle gerçekleştirilmiştir." açıklamasında bulundu.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milas'ta devam eden orman yangınında, dün sabahtan itibaren karadan ve havadan yapılan yoğun müdahaleler sayesinde yangının Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramasının engellendiğini, yoğun hava müdahalesi, kara tahkimatı ve diğer genel tedbirlerle saat 15.00'e kadar tüm bölgede yangınla ilgili kontrolün sağlandığını belirtti.
Saat 15.00'ten itibaren rüzgarın hızının 60 km'ye ulaşması sebebiyle tekrar başlayan yangının yine havadan ve karadan müdahalelerle engellendiğini aktaran Altun, hava karardıktan sonra rüzgarın şiddetini daha da artırması ve yön değiştirmesi sebebiyle artan yangının, santralin bazı bölgelerine sıçradığını bildirdi.
Altun, "Hadisenin bu noktaya gelebileceği konunun uzmanları tarafından daha önceden öngörüldüğü için santral kontrollü şekilde devre dışı bırakılmış ve personelin geçici tahliye prosedürü ivedilikle gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN KONUYU HASSASİYETLE TAKİP ETTİ
Yangının santrali tehdit ettiği ilk andan itibaren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu hassasiyetle takip ettiğini belirten Altun, ilgili bakanların da tesisin yöneticileri ile yaşanan gelişmeler üzerine tahliyeye karar vererek tahliyenin tamamlanmasının ardından santralden ayrıldıklarını bildirdi.
İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:
"Tahliyenin ardından itfaiye acil müdahale ekipleri tarafından, durum tespiti için santral sahasında ilk incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır. Halen, acil müdahale ekipleri tarafından santral sahasında inceleme ve soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam etmektedir. Soğutma işlemleri, sabah saatlerinde havadan ve karadan devam edecektir. Yangın mahallinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır."
YANGIN YENİKÖY TERMİK SANTRALİNE 7 KİLOMETRE MESAFEDE
Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan yangın devam ederken, alevlerin, çevresinde kızılçam ağaçlarının sıklıkla bulunduğu yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaştığı öğrenildi.
GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER İLE HAVADAN MÜDAHALE
Öte yandan, Milas'ta 8 mahallenin tahliye edilmesine yol açan Kemerköy Termik Santrali'nde söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor. Alevlerin teslim aldığı santraldeki yangına karadan sürdürülen çalışmalarının yanı sıra gece görüşlü helikopterle de havadan müdahalenin devam ettiği bildirildi.