Ehliyet sınavı ne zaman 2021? Yazılı ve direksiyon sınavı hangi tarihte? Ehliyet sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

Mevcut ehliyet belgesi olanlar teorik sınava girer mi? Hayır, girmelerine gerek yoktur. Bu durumda sadece direksiyon sınavına girmek yeterlidir. Tabi ki yeter sayıda direksiyon eğitimini almak gerekiyor.

Elektronik sınav veya direksiyon sınavından kalırsam ne olacak? Sınavlardan kalmak sizin için iki şeyin kaybına neden olur. Birincisi zaman, ikincisi ise sınav ücretlerini tekrar ödemeniz gerekir. Ne direksiyon sınavında ne de ehliyet sınavında tek hak verilmiyor. Teorik sınav ve direksiyon için 4'er hakkınız bulunmaktadır.

E SINAV EHLİYET SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte e-sınav sistemine geçildi. Bu sistem ile birlikte adaylar elektronik ehliyet sınavı bitiminde sonuçlarını otomatik olarak öğrenebilir. e-sınav ehliyet sınav sonuçlarını, Sınav bitiminde TC Kimlik no ile ehliyet sınav sonucu öğrenme sayfasından görüntülenebiliyor.Dilerseniz online olarak alt kısımda vereceğimiz sayfa üzerinden e-sınav sonucunu sorgulayabilirsiniz.

EHLİYETİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?

Eğer yazılı ve direksiyon sınavından başarılı olursanız sürücü kursunun hazırlayacağı İlçe Milli Eğitimin onaylayacağı ehliyet sertifikasını 1-2 hafta içerisinde alabilirsiniz. Sertifikanızı aldıktan sonra Türkiye'nin neresinde isterseniz randevu almak koşuluyla trafik tescil birimlerinden sertifikanızı ehliyet belgesine dönüştürebilirsiniz.

Ehliyetler o sırada verilmemektedir. Fakat ehliyetiniz PTT üzerinden evinize yollanıncaya dek 2 haftalık geçici belge verilmektedir. Bu belge ile trafik çevirmelerinde normal ehliyetiniz varmış işlem yapılır. Fakat geçici belge ile resmi işlem yapılmaz. Zaten ehliyetiniz ortalama 1 hafta içerisinde elinize ulaşacaktır.