Ehliyet sınavı ne zaman 2021? Yazılı ve direksiyon sınavı hangi tarihte? Ehliyet sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sınav tarihlerini belirledikten sonra adaylara duyuruyor ve vatandaşlar da bu tarihleri merak ederek araştırıyor. İşte ehliyet sınavına katılmak isteyenler için tüm detaylar…
EHLİYET YAZILI SINAV VE DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?
Yazılı ve direksiyon sınav tarihleri değişkenlik gösteriyor. Sınav tarihlerinizi ve sınava gireceğiniz yer bilgisini kursiyerinizden öğrenebilirsiniz.
İşte ehliyet sınavlarına dair bilinmesi gereken diğer bilgiler;
Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir.
ÖNCEKİ YILLARDA ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ
OLMASI GEREKENLER BELGELER
-Nüfus cüzdanınızın fotokopisi
-4 Adet Biyometrik Fotoğraf
-Sürücü olur sağlık raporu
-Sicil kaydı(e-devlet üzerinden alınabiliyor.)
-Öğrenim belgesi(Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi)