Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.08.2021 08:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.08.2021 08:59
    ABONE OL

    Ehliyet sınavı ne zaman 2021? Yazılı ve direksiyon sınavı hangi tarihte? Ehliyet sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

    Gündemde sıklıkla araştırılan sorular arasında Ehliyet sınavı ne zaman 2021? Yazılı ve direksiyon sınavı hangi tarihte? Yer alıyor. Araba almak ve kullanmanın hayalin, kuran vatandaşlar başvuru yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen yazılı ve direksiyon sınavlarına girmek zorundadır. Başarılı puan aldıktan sonra ehliyete hak kazanır. Peki Yazılı ve direksiyon sınavı hangi tarihte? Ehliyet sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte ehliyet sınavına dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Ehliyet sınavı ne zaman 2021?

    Ehliyet sınavı ne zaman 2021? Yazılı ve direksiyon sınavı hangi tarihte? Ehliyet sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sınav tarihlerini belirledikten sonra adaylara duyuruyor ve vatandaşlar da bu tarihleri merak ederek araştırıyor. İşte ehliyet sınavına katılmak isteyenler için tüm detaylar…

    EHLİYET YAZILI SINAV VE DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

    Yazılı ve direksiyon sınav tarihleri değişkenlik gösteriyor. Sınav tarihlerinizi ve sınava gireceğiniz yer bilgisini kursiyerinizden öğrenebilirsiniz.

    İşte ehliyet sınavlarına dair bilinmesi gereken diğer bilgiler;

    Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir.

    ÖNCEKİ YILLARDA ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

    OLMASI GEREKENLER BELGELER

    -Nüfus cüzdanınızın fotokopisi

    -4 Adet Biyometrik Fotoğraf

    -Sürücü olur sağlık raporu

    -Sicil kaydı(e-devlet üzerinden alınabiliyor.)

    -Öğrenim belgesi(Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi)

        Mevcut ehliyet belgesi olanlar teorik sınava girer mi? Hayır, girmelerine gerek yoktur. Bu durumda sadece direksiyon sınavına girmek yeterlidir. Tabi ki yeter sayıda direksiyon eğitimini almak gerekiyor.

        Elektronik sınav veya direksiyon sınavından kalırsam ne olacak? Sınavlardan kalmak sizin için iki şeyin kaybına neden olur. Birincisi zaman, ikincisi ise sınav ücretlerini tekrar ödemeniz gerekir. Ne direksiyon sınavında ne de ehliyet sınavında tek hak verilmiyor. Teorik sınav ve direksiyon için 4'er hakkınız bulunmaktadır.

        E SINAV EHLİYET SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte e-sınav sistemine geçildi. Bu sistem ile birlikte adaylar elektronik ehliyet sınavı bitiminde sonuçlarını otomatik olarak öğrenebilir. e-sınav ehliyet sınav sonuçlarını, Sınav bitiminde TC Kimlik no ile ehliyet sınav sonucu öğrenme sayfasından görüntülenebiliyor.Dilerseniz online olarak alt kısımda vereceğimiz sayfa üzerinden e-sınav sonucunu sorgulayabilirsiniz.

        EHLİYETİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?

        Eğer yazılı ve direksiyon sınavından başarılı olursanız sürücü kursunun hazırlayacağı İlçe Milli Eğitimin onaylayacağı ehliyet sertifikasını 1-2 hafta içerisinde alabilirsiniz. Sertifikanızı aldıktan sonra Türkiye'nin neresinde isterseniz randevu almak koşuluyla trafik tescil birimlerinden sertifikanızı ehliyet belgesine dönüştürebilirsiniz.

        Ehliyetler o sırada verilmemektedir. Fakat ehliyetiniz PTT üzerinden evinize yollanıncaya dek 2 haftalık geçici belge verilmektedir. Bu belge ile trafik çevirmelerinde normal ehliyetiniz varmış işlem yapılır. Fakat geçici belge ile resmi işlem yapılmaz. Zaten ehliyetiniz ortalama 1 hafta içerisinde elinize ulaşacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Müziği kısmayın ben başkanım
        Haberler Güncel Ehliyet sınavı ne zaman 2021? Yazılı ve direksiyon sınavı hangi tarihte? Ehliyet sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?