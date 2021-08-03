Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.08.2021 21:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.08.2021 21:20
    ABONE OL

    Son dakika: YKS tercihleri uzatıldı mı? 2021 YKS üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? Tercih süresi...

    YKS tercih tarihlerine ilişkin önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı. Peki, YKS tercih tarihleri uzatıldı mı? YKS üniversite tercihleri ne zaman bitecek? İşte detaylar...

    YKS tercih tarihleri uzatıldı mı?

    Geçtiğimiz hafta erişime açılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından tercih tarihleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 26-27 Haziran tarihinde milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştirilen YKS tercih tarihleri değişti. Peki, YKS tercih tarihleri uzatıldı mı? YKS üniversite tercihleri ne zaman bitecek? İşte detaylar...

    YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Başkan Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.

    İşte tercih tarihlere dair yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntıları;

    Adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

    MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

    Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

        ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

        Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

        a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
        b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
        c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşullarıgöz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.

        ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

        Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

        a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
        b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
        c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşullarıgöz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.

        KILAVUZ YAYIMLANDI

        ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-13 Ağustos tarihlerinde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

        Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

            ADAYLAR BUNLARA DİKKAT ETMELİ

            Adaylar, ÖSYM'nin internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak.

            Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak, sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

            Adayların, kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. Bunların başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yine Kılıçdaroğlu, yine yalan
            Haberler Güncel Son dakika: YKS tercihleri uzatıldı mı? 2021 YKS üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? Tercih süresi...