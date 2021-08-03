Son dakika: YKS tercihleri uzatıldı mı? 2021 YKS üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? Tercih süresi...

Geçtiğimiz hafta erişime açılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından tercih tarihleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 26-27 Haziran tarihinde milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştirilen YKS tercih tarihleri değişti. Peki, YKS tercih tarihleri uzatıldı mı? YKS üniversite tercihleri ne zaman bitecek? İşte detaylar...
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başkan Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.
İşte tercih tarihlere dair yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntıları;
Adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.
MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).