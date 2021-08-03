SON DAKİKA: Yanan evinin önünde yerde yatan yaşlı kadın fotoğrafıyla yapılan algı yalan çıktı! Kızı söyledi: Annemi oraya ben yatırdım

Türkiye, geçtiğimiz hafta Antalya Manavgat'ta ve daha sonrasında Muğla Marmaris'te çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Orman işçileri, itfaiye erleri, helikopterler, uçaklar canla başla alevleri bir an evvel söndürmek için mücadele ediyor. Bir yandan da AFAD'ın koordinasyonunda yangından etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor.
MUHALEFET VATANDAŞIN DUYGULARINI SÖMÜREREK ALGI YAPMA PEŞİNDE
Devlet tüm kurumlarıyla Antalya ve Muğla'da vatandaşların yaralarını sarmak için her yere yetişirken muhalefet ise vatandaşın duygularını istismar edip "devlet milletinin yanında değil" algısı yaratıp siyaset yapmaya çalışıyor.
YANAN EVİNİN ÖNÜNDE YATAN YAŞLI KADIN FOTOĞRAFIYLA DEZENFORMASYON
Son olarak dün sosyal medyada dolaşıma sokulan fotoğrafta yaşlı bir kadının evinin önünde tek yatağın üzerinde çaresizce yattığı görüldü. Bu fotoğraflar "vatandaş yalnız kaldı" , "devlet vatandaşa yardım edemiyor" yalanları devreye sokuldu.
GERÇEĞİ YAŞLI KADININ KIZI SÖYLEDİ: ORAYA BEN YATIRDIM 10 DAKİKA KALDI
AFAD yetkilileri bugün yaşlı kadını ve kızını kaldıkları evde ziyaret etti. Fotoğraftaki yaşlı kadının kızı annesini kendisinin oraya yatırdığını ve 10 dakika kaldıktan sonra tekrar evlerine geri getirdiklerini söyledi.