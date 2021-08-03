SON DAKİKA: Yanan evinin önünde yerde yatan yaşlı kadın fotoğrafıyla yapılan algı yalan çıktı! Kızı söyledi: Annemi oraya ben yatırdım

Türkiye, geçtiğimiz hafta Antalya Manavgat'ta ve daha sonrasında Muğla Marmaris'te çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Orman işçileri, itfaiye erleri, helikopterler, uçaklar canla başla alevleri bir an evvel söndürmek için mücadele ediyor. Bir yandan da AFAD'ın koordinasyonunda yangından etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor.

MUHALEFET VATANDAŞIN DUYGULARINI SÖMÜREREK ALGI YAPMA PEŞİNDE

Devlet tüm kurumlarıyla Antalya ve Muğla'da vatandaşların yaralarını sarmak için her yere yetişirken muhalefet ise vatandaşın duygularını istismar edip "devlet milletinin yanında değil" algısı yaratıp siyaset yapmaya çalışıyor.