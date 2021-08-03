Son dakika: Orman yangınlarında son durum ne? 3 bakandan ortak açıklama

Son dakika haberi... Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarında yaşanan orman yangınlarına ilişkin 3 bakandan ortak açıklama. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum devam eden yangınlarla ilgili son durumu paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yangınla mücadelede son dakika gelişmeleri canlı yayında kamuoyuyla paylaştı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Tüm imkanlarımızla, seferberlik halinde, iş birliği ve uyum içinde yangınlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Bugünkü müdahaleyle Manavgat'taki kritik bölgelere yangının sıçraması engellendi.

Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracı ile toplam 1841 araç müdahale ediyor.

Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı. Antalya'da toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Yarın Ukrayna'dan 4 helikopter daha gelecek."

BAKAN KURUM'UN AÇIKLAMALARI:

"STK'lar, AFAD, Emniyet ile beraber her yerde yangınla mücadeleye devam ediyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangın bölgelerinde. Uçak, helikopter, arazöz, vatandandaşımızla birlikte mücadele veriyoruz. İnsanüstü bir gayretle sahada çalışma yapılmaktadır.

Yangınımız 4 farklı noktada başladı. 48 mahallemiz etkilendi. 48 mahallemiz zarar gördü. 17 mahalle kısmen zarar gördü. Sahada bir fiil vatandaşlarımızın acılarını sarmak için mücadele ediyoruz. 9 vatandamızın tedavisi hastanede devam etmektedir.

Vatandaşlarımız için 62 konteyner hazır durumda.

"ANTALYA'YA 47,5 MİLYON TL ÖDENEK AYRILDI"

Hasar tespit çalışmalarına başladık. Antalya'ya toplamda 47,5 milyon TL ödenek ayrıldı. 912 ailemize 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı."

Seferberlik ruhuyla bir dakikayı önemseyerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi tamamen zarar gören vatandaşlarımıza 50 bin lira mobilya ve kira yardımı yapılacak. En kısa sürede tüm şehirlerimizin yaralarını saracağız.

"TOPYEKUN MÜCADELE VAR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

"Yangınlara karşı olağanüstü bir mücadele veriyoruz. Topyekun mücadele var. Belli noktalarda yangınları kontrol altına aldık. Sıcaklıkların yükselmesi ve nemin yok denecek kadar az olması mücadelede zorluklar çıkarıyor. Temennimiz en kısa sürede bu sürecin sona ermesi.

Bir taraftan yangınla mücadele ederken, bir taraftanda da yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın sıkıntılarıyla ilgileniyoruz. Öncelikle amacımız yangını kısa sürede bertaraf etmek. Bir taraftan yangınla mücadele ederken, bazıları da yalan haberlerle milletimizin moralini bozmaya çalışıyor. Vatandaşlarımız bu haberleri dikkate almasınlar."