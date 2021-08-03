Son dakika: Muğla Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem | AFAD'dan açıklama geldi (Son depremler)

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.38'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bodrum-Datça depremi sonrası Tsunami açıklaması!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
CAN VEYA MAL KAYBI VAR MI?
AFAD: Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
GECE 4.1 İLE SARSILMIŞTI
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gece saatlerinde de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.