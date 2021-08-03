Son dakika: Muğla Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem | AFAD'dan açıklama geldi (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.





CAN VEYA MAL KAYBI VAR MI?

AFAD: Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.