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    • 03.08.2021 16:21
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    Son dakika: Muğla Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem | AFAD'dan açıklama geldi (Son depremler)

    AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 15.38'de ve 7,61 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD'dan yapılan açıklamada "Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

    Muğla Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

    AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

    Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.38'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.



    CAN VEYA MAL KAYBI VAR MI?
    AFAD: Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

    GECE 4.1 İLE SARSILMIŞTI
    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gece saatlerinde de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.56'da ve 3,19 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 45,62 kilometre olarak ölçüldü.

        Açıklamada ayrıca deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığı belirtildi.

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        Haberler Güncel Son dakika: Muğla Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem | AFAD'dan açıklama geldi (Son depremler)