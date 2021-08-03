SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan orman yangınlarına karşı desteklerini esirgemeyen ülke liderlerine teşekkür

Türkiye, geçtiğimiz hafta Antalya Manavgat'ta başlayan ve diğer şehirlerde de çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Orman yangınlarının büyük bölümü söndürülürken Antalya Manavgat ile Muğla Marmaris'teki yangınlar devam ediyor. Alevlere karşı birçok ülke Türkiye için geçmiş olsun, taziye mesajlarını iletti. Destek mesajı yayınladı. Bazı ülkeler ise destek ekipleri yolladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesaplarından bir teşekkür mesajı yayınladı.