SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan orman yangınlarına karşı desteklerini esirgemeyen ülke liderlerine teşekkür

Türkiye, geçtiğimiz hafta Antalya Manavgat'ta başlayan ve diğer şehirlerde de çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Orman yangınlarının büyük bölümü söndürülürken Antalya Manavgat ile Muğla Marmaris'teki yangınlar devam ediyor. Alevlere karşı birçok ülke Türkiye için geçmiş olsun, taziye mesajlarını iletti. Destek mesajı yayınladı. Bazı ülkeler ise destek ekipleri yolladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesaplarından bir teşekkür mesajı yayınladı.
Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:
"İNŞALLAH BU ZORLU SÜRECİ EN KISA SÜREDE ATLATACAĞIZ"
"Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız.
"ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"
Özellikle ilk andan itibaren desteklerini esirgemeyen Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı, değerli dostum İlham Aliyev'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ülkem adına teşekkür ediyorum.
Komşumuz İran'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'ye gösterdikleri güçlü dayanışmadan dolayı şükranlarımı sunuyorum."