Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! 2 terörist daha teslim oldu

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele şube müdürlüğü ve istihbarat şube müdürlüğünün koordinesinde yürütülen ikna faaliyetleri sonucunda örgüt mensubu 2 kadın güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensupları İl Emniyet Müdürlüğünde ailesi ile buluştu.





Haklarında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranıyor kaydı bulunan, terör örgütüne 2013'te A.A ve 2020'de katılan D.Ö. isimli 2 kadın örgüt mensubu, Şırnak İl Habur Kara Hudut Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim oldu. Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.A ve D.Ö. burada ailesiyle görüştü. Aileler ile buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Şahıslar hakkında yürütülen adli işlemler Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.