Hakkari-Van karayolu üzerindeki Yeniköprü bölgesinde yağışlarla birlikte toprak kayması meydana geldi.
Yeni tünelin yapıldığı alanda yaşanan toprak kayması büyük korkuya neden oldu. Yoldan geçen vatandaşlar dehşet anlarını saniye saniye görüntüledi.
- Güncel
- 02.08.2021 15:26
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- 02.08.2021 15:26
Son dakika: Hakkari-Van karayolunda meydana gelen toprak kayması kamerada
Son dakika haberine göre Hakkari-Van karayolunda meydana gelen toprak kayması meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar korku dolu anları saniye saniye kaydetti.
Hakkari-Van karayolu üzerindeki Yeniköprü bölgesinde yağışlarla birlikte toprak kayması meydana geldi.