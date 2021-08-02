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    • Güncel
    • 02.08.2021 15:26
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    • 02.08.2021 15:26
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    Son dakika: Hakkari-Van karayolunda meydana gelen toprak kayması kamerada

    Son dakika haberine göre Hakkari-Van karayolunda meydana gelen toprak kayması meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar korku dolu anları saniye saniye kaydetti.

    Hakkari-Van karayolunda toprak kayması

    Hakkari-Van karayolu üzerindeki Yeniköprü bölgesinde yağışlarla birlikte toprak kayması meydana geldi.



    Yeni tünelin yapıldığı alanda yaşanan toprak kayması büyük korkuya neden oldu. Yoldan geçen vatandaşlar dehşet anlarını saniye saniye görüntüledi.

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