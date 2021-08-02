Muğla'daki Çökertme'de yangın büyüdü! Bodrum-Ören yolu kapandı! O anlar A Haber canlı yayınına yansıdı

Yangının devam ettiği Milas'ın Çökertme ve Fesleğen mahallelerinde Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ve acil durum müdahale ekiplerinin ortak çalışmasının devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde yurdumuzun farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milas'ın Çökertme-Mazı-Gökbel mevkisinde devam eden orman yangınının dün Milas Ören'de bulunan Yeniköy ve Kemerköy santrallerimize yaklaşması ile ilgili olarak santrallerimizde yangına karşı her türlü tedbir alınmıştır.