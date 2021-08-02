Hayatını kaybeden Berkin Bozdoğan kim? Berkin Bozdoğan kimdir, kaç yaşındaydı, ne iş yapıyor?

Berkin Bozdoğan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Shiftdelete sitesiyle adını duyuran teknoloji editörü Berkin Bozdoğan'ın kim olduğu gündem konusu oldu. Berkin Bozdoğan'ın Shiftdelete'de birlikte çalıştığı iş arkadaşları ve sektördeki diğer kişiler de hesaplarından taziye mesajları ile bu ölüm karşısında duydukları üzüntüyü paylaştı. Peki; Berkin Bozdoğan kimdir?
BERKİN BOZDOĞAN KİMDİR?
Berkin Bozdoğan'ın Shiftdelete'de birlikte çalıştığı iş arkadaşları ve sektördeki diğer kişiler de hesaplarından taziye mesajları ile bu ölüm karşısında duydukları üzüntüyü paylaştılar.
Berkin Bozdoğan'ın bir dönemdir şeker hastası olduğu ve son zamanlarda bu hastalığının ağırlaştığı biliniyor.
Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Berkin Bozdoğan, uzun bir sürenin ardından tekrar dönüş yaptığı sosyal medyada Muazzam Devingen kullanıcı adı ile insanlara yaşadığı sürece ve teknolojiye dair paylaşımlar yapıyordu.