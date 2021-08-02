Hayatını kaybeden Berkin Bozdoğan kim? Berkin Bozdoğan kimdir, kaç yaşındaydı, ne iş yapıyor?

Berkin Bozdoğan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Shiftdelete sitesiyle adını duyuran teknoloji editörü Berkin Bozdoğan'ın kim olduğu gündem konusu oldu. Berkin Bozdoğan'ın Shiftdelete'de birlikte çalıştığı iş arkadaşları ve sektördeki diğer kişiler de hesaplarından taziye mesajları ile bu ölüm karşısında duydukları üzüntüyü paylaştı. Peki; Berkin Bozdoğan kimdir?