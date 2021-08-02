Berkin Bozdoğan kimdir, kaç yaşındaydı, ne iş yapıyor? Hayatını kaybeden Berkin Bozdoğan kim?

Berkin Bozdoğan kimdir, kaç yaşındaydı, ne iş yapıyor? Teknoloji editörü Berkin Bozdoğan'ın kim olduğu gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Berkin Bozdoğan'ın bir dönemdir şeker hastası olduğu ve son zamanlarda bu hastalığının ağırlaştığı biliniyordu. Editör Bozdoğan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.