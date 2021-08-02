Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir, bulundu mu? Kayıp Azra katili kimdir? Azra neden öldürüldü?

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU BULUNDU MU?

Antalya'da yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu'dan acı haber geldi. Genç kızın katledildiği ortaya çıktı!

AZRA KATİLİ KİMDİR?

A Haber muhabiri Yasin Anzerli, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayetiyle ilgili şu kan donduran detayları verdi: Çok acı bir hadise ortaya çıktı. 28 Temmuz'dan beri haber alınamıyordu. Bir iş vesilesiyle Mustafa Murat Ayhan isimli bir kişinin evine gittiği tespit edildi.

Güvenlik güçleri, bu kişinin ifadesinde şüphe tespit etti. Ardından bu şahsın evinde ve evinin sokağındaki kameralarda yapılan incelemelerde bir valiz taşıdığı tespit edildi. Tekrar gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin çarpraz sorgusunda cani suçunu itiraf etti.