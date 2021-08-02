Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir, bulundu mu? Kayıp Azra katili kimdir? Azra neden öldürüldü?

Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir, bulundu mu? Kayıp Azra katili kimdir? Kayıp Azra neden öldürüldü? Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 26 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber geldi. Genç kızın korkunç şekilde katledildiği öğrenildi. Türkiye'yi kahreden haberin detayları ortaya çıktı. Peki; Azra katili kimdir? Azra neden öldürüldü? Konuyla ilgili son bilgiler…
AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU BULUNDU MU?
Antalya'da yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu'dan acı haber geldi. Genç kızın katledildiği ortaya çıktı!
AZRA KATİLİ KİMDİR?
A Haber muhabiri Yasin Anzerli, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayetiyle ilgili şu kan donduran detayları verdi: Çok acı bir hadise ortaya çıktı. 28 Temmuz'dan beri haber alınamıyordu. Bir iş vesilesiyle Mustafa Murat Ayhan isimli bir kişinin evine gittiği tespit edildi.
Güvenlik güçleri, bu kişinin ifadesinde şüphe tespit etti. Ardından bu şahsın evinde ve evinin sokağındaki kameralarda yapılan incelemelerde bir valiz taşıdığı tespit edildi. Tekrar gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin çarpraz sorgusunda cani suçunu itiraf etti.
Azra Gülendam Haytaoğlu'nu evinde çıkan bir tartışmadan sonra boğarak öldürdüğünü ve şüpheleri üzerine çekmemek için de cesedi kendi evinde banyoda parçalara ayırıp dışarı çıkardığını kabul etti ve o parçaları tek tek çıkardığını da söyledi.
Antalya Kepez'de ormanlık alanda bu parçaları gömdüğünü itiraf etti. Emniyet güçleri de olay yerine gittiğinde cesedi ortaya çıktı.