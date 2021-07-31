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    • 31.07.2021 12:05
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    Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Kahraman Mehmetçik, PKK/YPG’li teröristlerin bölgeye yönelik açtıkları ateşe misliyle karşılık verdi. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı düzenleyen 3 terörist, etkisiz hale getirildi.

    Saldırı yapan teröristler cehenneme gönderildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonları sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor. PKK/YPG'li teröristlerin bölgeye yönelik açtıkları ateşe misliyle karşılık veren Kahraman Komandolarımız, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi