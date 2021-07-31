Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonları sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor. PKK/YPG'li teröristlerin bölgeye yönelik açtıkları ateşe misliyle karşılık veren Kahraman Komandolarımız, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.
- Güncel
- 31.07.2021 12:05
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- 31.07.2021 12:05