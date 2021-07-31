Son günlerde yasakların tekrar devreye alınıp alınmayacağı milyonların gündemindeki yerini almaya başladı. Son haftalarda koronavirüs vakalarında yaşanan yükselişlerin hemen ardından kısıtlamaların tekrar uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Dün vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından 22.083 olarak duyuruldu. Ülke genelinde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 72 milyon 722 bin 544'e ulaştı. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65,79, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 43,28 olarak kayda geçti. Bu gelişmeler ışığında özellikle resmi makamlardan kısıtlamalara dair yapılan son dakika açıklamaları anbean takip ediliyor. Peki, Ağustos 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi hafta sonu yasakları tekrar gelecek mi? Yeni kısıtlamalar var mı? İşte son gelişmeler...
AĞUSTOS'TA KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?
Ağustos ayında yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı yapıldığında detaylar belli olacak.
İşte yasaklar geri gelecek mi, koronavirüs vaka sayısı ve yaşanan son gelişmeler;
YASAKLARI GERİ Mİ GELECEK?
Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz tarihinde Bakan Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen tüm soruları yanıtladı. Milyonların merak ettiği koronavirüs yasaklarına dair Koca şu ifadeleri kullandı:
"Bunlar aşı programını en önemli risk faktörleridir. Salgını aşı ile durdurmaya çalıuşırlen artan vaka sayısını unutmak istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla olan hayata dönmektir.
Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez."
Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.
Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşılanmadan onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi korumamız için önce aşı olmamız şart.
Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var.