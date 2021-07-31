Ağustos 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi hafta sonu yasakları tekrar gelecek mi? Yeni kısıtlamalar var mı?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ülke genelinde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı, saat 23.00 itibarıyla 72 milyon 722 bin 544'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 30 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 40 milyon 881 bin 350, ikinci doz aşı sayısı 27 milyon 4 bin 288 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı, 72 milyon 722 bin 544'e yükseldi.

İstanbul'da 13 milyon 351 bin 5, Ankara'da 5 milyon 789 bin 668, İzmir'de ise 4 milyon 849 bin 372 doz aşı yapıldı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65,79, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 43,28 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.