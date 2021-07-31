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    • 31.07.2021 15:55
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    Ağustos 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi hafta sonu yasakları tekrar gelecek mi? Yeni kısıtlamalar var mı?

    Ağustos ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar yeni kısıtlama kararları hakkında bir karar alınıp alınmadığını sorguluyor. Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan 29 Temmuz koronavirüs tablosuna göre dün vaka sayısı 22.083, vefat sayısı ise 69 olarak açıklandı. İkinci doz aşı sayısı 27 milyon 4 bin 288 olurken üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı, 72 milyon 722 bin 544'e yükseldi. Vaka sayılarının yükselişe geçmesiyle birlikte yeni kısıtlamaların olup olmayacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yavaş yavaş yer almaya başladı. Konu hakkında yapılan son dakika açıklamaları büyük bir heyecanla takip ediliyor. Peki, Ağustos 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi hafta sonu yasakları tekrar gelecek mi? Yeni kısıtlamalar olacak mı? İşte son dakika gelişmeleri takvim.com.tr'de

    Ağustos 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Son günlerde yasakların tekrar devreye alınıp alınmayacağı milyonların gündemindeki yerini almaya başladı. Son haftalarda koronavirüs vakalarında yaşanan yükselişlerin hemen ardından kısıtlamaların tekrar uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Dün vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından 22.083 olarak duyuruldu. Ülke genelinde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 72 milyon 722 bin 544'e ulaştı. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65,79, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 43,28 olarak kayda geçti. Bu gelişmeler ışığında özellikle resmi makamlardan kısıtlamalara dair yapılan son dakika açıklamaları anbean takip ediliyor. Peki, Ağustos 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi hafta sonu yasakları tekrar gelecek mi? Yeni kısıtlamalar var mı? İşte son gelişmeler...

    AĞUSTOS'TA KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

    Ağustos ayında yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı yapıldığında detaylar belli olacak.

    İşte yasaklar geri gelecek mi, koronavirüs vaka sayısı ve yaşanan son gelişmeler;

    YASAKLARI GERİ Mİ GELECEK?

    Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz tarihinde Bakan Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen tüm soruları yanıtladı. Milyonların merak ettiği koronavirüs yasaklarına dair Koca şu ifadeleri kullandı:

    "Bunlar aşı programını en önemli risk faktörleridir. Salgını aşı ile durdurmaya çalıuşırlen artan vaka sayısını unutmak istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla olan hayata dönmektir.

    Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez."

    Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.

    Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşılanmadan onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi korumamız için önce aşı olmamız şart.

    Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var.

        TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

        Ülke genelinde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı, saat 23.00 itibarıyla 72 milyon 722 bin 544'e ulaştı.

        Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 30 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 40 milyon 881 bin 350, ikinci doz aşı sayısı 27 milyon 4 bin 288 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı, 72 milyon 722 bin 544'e yükseldi.

        İstanbul'da 13 milyon 351 bin 5, Ankara'da 5 milyon 789 bin 668, İzmir'de ise 4 milyon 849 bin 372 doz aşı yapıldı.

        18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65,79, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 43,28 olarak kayda geçti.

        En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

        En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

        22 BİN 83 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

        Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 460 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 83 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 752 oldu.

        Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altında tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, hafta sonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun." ifadesini kullandı.

        "HALKIMIZIN BAYRAMDAKİ YAŞAM TARZI HER ŞEYİ BİR YERDE TERSİNE ÇEVİRDİ"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Türkiye'de toplam yaklaşık 72 milyon doz aşı yapıldığını ifade eden Erdoğan, "Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan olmayan ülkeler varken Türkiye olarak hamdolsun biz, böyle bir sıkıntıyı yaşamadık. Bu noktada rahatız. Gerek Çin'den aldığımız aşı gerek BioNTech, bütün bunlarla beraber şu anda en sağlıklı şekilde bu mücadeleyi nasıl sürdürürüz, bunu devam ettiriyoruz." diye konuştu.

        Erdoğan, ilk kabine toplantısında durumu tekrar gözden geçireceklerini belirterek şunları kaydetti:

        "Çünkü bayram, açık söylüyorum her şeyi bir yerde, bayramdaki halkımızın yaşam tarzı tersine çevirdi. Bunu nereden biliyoruz? Önümüze gelen rakamlardan görüyoruz. Bu rakamlarda tabii durum maalesef aleyhe döndü. Bunu tekrar bizim lehe döndürmemiz lazım. Eğer olumlu istikamette bir gelişme olursa vatandaşımızı sıkıntıya sokmakla ilgili bir derdimiz yok. Tam aksine normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içerisindeyiz. Onun için de bütün tedbirlerimizi alıyoruz ve normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içerisinde olacağız."

            ÜLKE GENELİNDEKİ AŞILAMA ÇALIŞMALARI

            Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, Kovid-19 ile mücadelede "aşı kartı" uygulamasının hayata geçirilmesi önerisinde bulundu.

            İzmir'de iş dünyasının temsilcileri, Kovid-19 karşı mücadelede, restoran, lokanta ve benzeri işletmelerin daha az etkilenmesi için "aşı kartı" uygulamasının getirilmesini talep etti.

            Yozgat Valisi Ziya Polat, milletvekilleri Yusuf Başer ve İbrahim Ethem Sedef ile protokol üyeleri, Kovid-19 aşı farkındalığını artırmak amacıyla 3. doz aşılarını kent meydanındaki çadırda yaptırdı.

            Samsun Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce, Kovid-19 ile mücadele kapsamında "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası hayata geçirildi.

            Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, başlattıkları kampanya kapsamında, Kovid-19 aşısı yaptıranlara kampanyaya katılan iş yerleri tarafından indirim uygulanacağını bildirdi.

            Sivas'ta belediye ekipleri, Kovid-19 aşısı için randevu alan yaşlı çifti, ulaşım sorunu yaşadıkları için evlerinden özel araçla alıp sağlık merkezine götürdü.
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            Haberler Güncel Ağustos 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi hafta sonu yasakları tekrar gelecek mi? Yeni kısıtlamalar var mı?