KPSS kaç net kaç puan yapıyor? KPSS ÖABT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

KPSS ÖABT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS ÖABT Eğitim Bilimleri sınavları başlıyor! 1 Ağustos'ta düzenlenecek sınavların ilk oturumu Genel Yetenek – Genel Kültür sınavı olacak. Bu sınavda adaylara 120 soru sorulacak. İkinci oturum Eğitim Bilimleri sınavında ise adaylara 80 soru sorulacak. Sınava girecek adayların merak ettiği konulardan birisi ise KPSS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu oldu. Peki; KPSS kaç net kaç puan yapıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
KPSS ÖABT 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.
ÖSYM'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama ise şu şekilde;
"Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."