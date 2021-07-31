2021 KPSS A Grubu Öğretmenlik sınavı son giriş saati kaç? KPSS kapılar kaçta kapanıyor?

KPSS kapılar kaçta kapanıyor? 2021 KPSS A Grubu Öğretmenlik sınavı için geri sayım başladı. KPSS son giriş saati kaç sorusuna da arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı bu yıl 1 Ağustos tarihinde düzenlenecek. Sınava girecek memur adayları KPSS kapılar kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. KPSS son giriş saati kaç? İşte yanıtı!
KPSS KAPILAR KAÇTA KAPANIYOR?
Saat 10.15'te başlayacak Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavında adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için adaylara 130 dakika süre verilecek.
Saat 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri Sınavında ise çoktan seçmeli 80 soru için süre 100 dakika verilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumunda 10.00, öğleden sonraki oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
SINAVDA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.
Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve siperlikleri ile de sınava gelebilecek.