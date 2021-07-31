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    2021 KPSS A Grubu Öğretmenlik sınavı son giriş saati kaç? KPSS kapılar kaçta kapanıyor?

    KPSS A Grubu Öğretmenlik sınavı son giriş saati kaç? KPSS kapılar kaçta kapanıyor? Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavında adaylara, çoktan seçmeli toplam 120 soru yöneltilecek. Soruları cevaplamak için toplam 130 dakika süre verilecek. İki oturum halinde düzenlenecek sınava giriş yapacak adaylar son giriş saatinin kaç olduğunu da merak ediyor. Sınava yetişmek isteyen vatandaşlar; KPSS kapılar kaçta kapanıyor sorusunun cevabını sorguluyor. Peki; KPSS son giriş saati kaç?

    takvim.com.tr
    KPSS kapılar kaçta kapanıyor? 2021 KPSS A Grubu Öğretmenlik sınavı son giriş saati kaç?

    KPSS kapılar kaçta kapanıyor? 2021 KPSS A Grubu Öğretmenlik sınavı için geri sayım başladı. KPSS son giriş saati kaç sorusuna da arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı bu yıl 1 Ağustos tarihinde düzenlenecek. Sınava girecek memur adayları KPSS kapılar kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. KPSS son giriş saati kaç? İşte yanıtı!

    KPSS KAPILAR KAÇTA KAPANIYOR?

    Saat 10.15'te başlayacak Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavında adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için adaylara 130 dakika süre verilecek.

    Saat 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri Sınavında ise çoktan seçmeli 80 soru için süre 100 dakika verilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumunda 10.00, öğleden sonraki oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    SINAVDA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ

    ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

    Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

        Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

        Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

        Ayrıca, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.
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