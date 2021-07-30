Yuva yıkıcılar! Birçok tatilci, göz göre göre caretta carettaları öldürdü

Antalya Sorgun'da tatil yapan bazı kişiler, caretta carettaları hedef seçti. Tatilciler caretta caretta yuvalarını korumak amacıyla çakılan çıtaları yerinden söktü, havlu kurutmak için kullandı ve üzerlerini örterek gölgelik haline getirdi. Yuvaları bozan biri kadın 2 kişi ile denize giren vatandaşlar arasında yaşanan tartışmaya Manavgat Belediyesi özel güvenlik görevlileri de dahil oldu. Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol, yuvalara zarar verenler hakkında jandarmaya ihbarda bulunarak şikayetçi oldu. Seher Akyol, "Çitleri söküp, çocuklarına veya kendilerine gölgelik yapmak için kullandılar. Kimi kazıkları aldı başka yerlere koydu, kimileri aldı yuvanın ortasını kazdı. Yazıklar olsun" dedi.

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