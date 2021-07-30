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    • 30.07.2021 17:01
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    Yangınla mücadelede duygulandıran kare! Kahraman personeller yangını söndürüp toprakta uyudu

    Türkiye genelinde 71 ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale topyekun sürerken, binlerce personel de sahada görev aldı. Sahadan gelen kareler yangınla mücadele eden personellerin çabasını gözler önüne serdi.

    Yangınla mücadelede duygulandıran kare

    Ülkenin farklı noktalarında aynı anda çıkan yangınlarla birlikte tüm ekipler seferber oldu.

    71 ayrı noktada çıkan yangınlarda uçak, helikopter, arazöz gibi yangın müdahale araçlarıyla kontrol sağlanırken, binlerce personel de sahada görev alıyor.

    Yangın çıkan bölgelerden birinde yapılan başarılı söndürme çalışmasının ardından 3 personelin uyuduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla fotoğraflandı.

    MÜCADELENİN FOTOĞRAFI
    Devrilen ve yanan ağaçlar arasında kıvrılarak uyumaya çalışan 3 personelin fotoğrafı, mücadelenin boyutunu da gözler önüne serdi.

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