Piknik yapmak yasak mı? İstanbul'da hafta sonu piknik yapmak, mangal yakmak yasak mı? Açıklama geldi...

Piknik yapmak yasak mı? İstanbul'da hafta sonu piknik yapmak, mangal yakmak yasak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülkemizde pek çok ilde çıkan yangınlardan dolayı Türkiye'nin ciğeri yanıyor ve İstanbul'da olan vatandaşlar ailesiyle birlikte ormanlık alanlara giderek piknik, mangal yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi.
İSTANBUL'DA HAFTA SONU PİKNİK YAPMAK YASAK MI?
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul'da Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır." denildi.
MANGAL YAPMAK YASAK MI?
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, İstanbul'da orman yangınlarının artabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.
Açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında İstanbul sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlarda uygulanacak kararlar şöyle:
"İstanbul ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30 Temmuz 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. İstanbul İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır.