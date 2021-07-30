Hüseyin Avni Coş kimdir, kaç yaşındaydı? Hüseyin Avni Coş ölüm sebebi nedir? Sakarya Valisi olarak 2015-2017 yılları arasında görev yapan Hüseyin Avni Coş aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Eski Sakarya Valisi Coş'un ölümünün ardından Hüseyin Avni Coş kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Korumaları tarafından hemen İstinye'de özel bir hastaneye getirilen Vali Coş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
HÜSEYİN AVNİ COŞ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
2015-2017 yılları arasında Sakarya Valisi olarak görev yapan Hüseyin Avni Coş, İstinye'de evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
2017 yılında merkeze alınan ve İstanbul İstinye'de yaşayan 62 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, akşam saat 22.00 sıralarında asansöre binerek evine giderken fenalaştı.
İstinye'de hastaneye kaldırılan Vali Coş burada yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
HÜSEYİN AVNİ COŞ KİMDİR?
Hüseyin Avni Coş, 1959 senesinde Isparta'da dünyaya geldi.
1976 senesinde Eğirdir Lisesi'nden mezun olan Coş, aynı sene Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde eğitime başladı. 1977 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümü'ne geçiş yaptı ve 1981 senesinde buradan mezun oldu.