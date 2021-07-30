Hüseyin Avni Coş kimdir, kaç yaşındaydı? Hüseyin Avni Coş ölüm sebebi nedir?

1982 yılında Antalya Maiyet Memuru olarak Mülki İdare Amirliğine başladı. Kaymakamlık stajı esnasında Burdur'un Bucak ilçesinde Kaymakam Vekilliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. 1983 yılında 69. dönem Kaymakamlık Kursunu "Üstün Başarılı" derecesiyle bitirdi. 1984 yılında Ordu ili Akkuş ilçesi Kaymakamlığına atandı. 1987 yılında Sivas ili İmranlı ilçesi Kaymakamlığına atandı. 1988 yılında İçişleri Bakanlığınca düzenlenen yabancı dil kursunu bitirdikten sonra bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. 1989 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinin kaymakamlığına atandı.

1991 yılında Diyarbakır'a Olağanüstü Hal Bölge Vali Yardımcılığına atandı. 1995 yılında İçişleri Bakanlığı APK Kurulu ve Sivil Savunma Genel Müdürlüklerinde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1995 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğine atandı. 1996 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. Güvenlik ve yönetim konularında çeşitli kurs ve seminerlere katıldı. 30 Ocak 2003 Tarih ve 2003/5221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bingöl Valiliğine atandı. 1 Mayıs 2003 tarihinde oluşan Bingöl depreminin hasarlarının süratle onarılması ve özellikle kış mevsimi gelmeden afetzedeler için yapılan kalıcı konutların tamamlanmasında büyük katkıları nedeniyle Genç Girişim ve Yönetişim Birliğince "Yılın Valisi" olarak seçildi.