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    Hüseyin Avni Coş kimdir, kaç yaşındaydı? Hüseyin Avni Coş ölüm sebebi nedir?

    Hüseyin Avni Coş kimdir, kaç yaşındaydı? Hüseyin Avni Coş ölüm sebebi nedir? Sakarya Valiliğinde yaptığı görevle hatırlanan Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti! Aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Avni Coş’un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Peki; Hüseyin Avni Coş kimdir, kaç yaşındaydı, ölüm sebebi nedir?

    takvim.com.tr
    Hüseyin Avni Coş kimdir, kaç yaşındaydı? Hüseyin Avni Coş ölüm sebebi nedir?

    Hüseyin Avni Coş kimdir, kaç yaşındaydı? Hüseyin Avni Coş ölüm sebebi nedir? Sakarya Valisi olarak 2015-2017 yılları arasında görev yapan Hüseyin Avni Coş aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Eski Sakarya Valisi Coş'un ölümünün ardından Hüseyin Avni Coş kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Korumaları tarafından hemen İstinye'de özel bir hastaneye getirilen Vali Coş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    HÜSEYİN AVNİ COŞ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

    2015-2017 yılları arasında Sakarya Valisi olarak görev yapan Hüseyin Avni Coş, İstinye'de evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

    2017 yılında merkeze alınan ve İstanbul İstinye'de yaşayan 62 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, akşam saat 22.00 sıralarında asansöre binerek evine giderken fenalaştı.

    İstinye'de hastaneye kaldırılan Vali Coş burada yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    HÜSEYİN AVNİ COŞ KİMDİR?

    Hüseyin Avni Coş, 1959 senesinde Isparta'da dünyaya geldi.

    1976 senesinde Eğirdir Lisesi'nden mezun olan Coş, aynı sene Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde eğitime başladı. 1977 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümü'ne geçiş yaptı ve 1981 senesinde buradan mezun oldu.

        1982 yılında Antalya Maiyet Memuru olarak Mülki İdare Amirliğine başladı. Kaymakamlık stajı esnasında Burdur'un Bucak ilçesinde Kaymakam Vekilliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. 1983 yılında 69. dönem Kaymakamlık Kursunu "Üstün Başarılı" derecesiyle bitirdi. 1984 yılında Ordu ili Akkuş ilçesi Kaymakamlığına atandı. 1987 yılında Sivas ili İmranlı ilçesi Kaymakamlığına atandı. 1988 yılında İçişleri Bakanlığınca düzenlenen yabancı dil kursunu bitirdikten sonra bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. 1989 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinin kaymakamlığına atandı.

        1991 yılında Diyarbakır'a Olağanüstü Hal Bölge Vali Yardımcılığına atandı. 1995 yılında İçişleri Bakanlığı APK Kurulu ve Sivil Savunma Genel Müdürlüklerinde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1995 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğine atandı. 1996 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. Güvenlik ve yönetim konularında çeşitli kurs ve seminerlere katıldı. 30 Ocak 2003 Tarih ve 2003/5221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bingöl Valiliğine atandı. 1 Mayıs 2003 tarihinde oluşan Bingöl depreminin hasarlarının süratle onarılması ve özellikle kış mevsimi gelmeden afetzedeler için yapılan kalıcı konutların tamamlanmasında büyük katkıları nedeniyle Genç Girişim ve Yönetişim Birliğince "Yılın Valisi" olarak seçildi.

        1 Aralık 2003 tarih ve 2003/6478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aksaray Valiliğine, 30 Aralık 2005 tarih ve 2005/9864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Kırklareli Valiliğine, 11 Haziran 2009 tarih ve 2009/15064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aydın Valiliğine atandı.

        Bu görevinden sonra da 17 Ağustos 2011 tarih ve 2011/2153 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Adana Valiliğine atanmış ve 5 Eylül 2011 tarihinde göreve başlamıştır. 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Sakarya valiliğine atanmıştır ve 9 Haziran 2014 tarihinde bu görevine başlamıştır. 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Merkez Valiliğine atanmıştır.
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