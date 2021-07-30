Piknik, mesire yerleri, ormana gitmek yasak mı? Aydos, Kemerburgaz, Belgrad ormanına gitmek yasak mı?

Ülkemizde çıkan orman yangınları yürekleri yakarken yangın çıkmaması için yeni tedbirler alınıyor. Ormana giriş yasağı getirilen illere Çanakkale ve Gaziantep'ten sonra bir ilimiz daha eklendi. Peki, piknik, mesire yerleri, orman gitmek yasak mı? Aydos, Kemerburgaz, Belgrad ormanına gitmek yasak mı? İşte detaylar...
PİKNİK, MESİRE YERLERİ, ORMAN GİTMEK YASAK MI?
Yangınların önüne geçmek için valiliklerce birçok ilde ormanlık alana giriş yasağı getirildi. İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir ve Aydın'dan sonra Çanakkale ve Gaziantep'te de ormanlara giriş yasaklandı.
İşte son dakika haberinin detayları;
İSTANBUL
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır" dedi.
GAZİANTEP
Gaziantep valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ormanların giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıkladı. Herkesi kurallara uymaya davet eden Vali Gül, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır'' dedi.