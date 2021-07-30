Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.07.2021 16:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.07.2021 16:15
    ABONE OL

    Piknik, mesire yerleri, ormana gitmek yasak mı? Aydos, Kemerburgaz, Belgrad ormanına gitmek yasak mı?

    Türkiye'de başlayan orman yangınları yüreklerimizi yaktı. Pek çok ilde yangınlar kontrol altına alınırken yeni kararlar vatandaşlara duyuruluyor. Son olarak yangınların önüne geçmek için valiliklerce birçok ilde ormanlık alana giriş yasağı getirildiği açıklandı. Peki, piknik, mesire yerleri, ormana gitmek yasak mı? Aydos, Kemerburgaz, Belgrad ormanına gitmek yasak mı? İşte yaşanan son dakika gelişmeleri...

    Piknik, mesire yerleri, orman gitmek yasak mı?

    Ülkemizde çıkan orman yangınları yürekleri yakarken yangın çıkmaması için yeni tedbirler alınıyor. Ormana giriş yasağı getirilen illere Çanakkale ve Gaziantep'ten sonra bir ilimiz daha eklendi. Peki, piknik, mesire yerleri, orman gitmek yasak mı? Aydos, Kemerburgaz, Belgrad ormanına gitmek yasak mı? İşte detaylar...

    PİKNİK, MESİRE YERLERİ, ORMAN GİTMEK YASAK MI?

    Yangınların önüne geçmek için valiliklerce birçok ilde ormanlık alana giriş yasağı getirildi. İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir ve Aydın'dan sonra Çanakkale ve Gaziantep'te de ormanlara giriş yasaklandı.

    İşte son dakika haberinin detayları;

    İSTANBUL

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır" dedi.

    GAZİANTEP

    Gaziantep valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ormanların giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıkladı. Herkesi kurallara uymaya davet eden Vali Gül, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır'' dedi.

        BURSA

        Bursa'da da 1 ay boyunca ormanlık alanda, mola vermek, piknik yapmak vb. aktiviteler yapılmayacak. Kurallara uymayanlara ceza kesilecek.

        Buna göre Bursa merkez ve ilçelerinde 1 Ağustos - 1 Eylül arasında yerleşik köy halkı hariç ormanlara gezi amaçlı giriş çıkışlar yasaklanırken, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet gibi araçlarla sportif amaçlı her türlü faaliyet ve çadırlı-çadırsız kamp yapmalarına müsaade edilmeyecek. Ayrıca Bursa merkez ve ilçelerinde yine 1 ay süreyle bütün piknik ve mesire alanlarında 19.00'dan sabah 07.00'ye kadar mangal, semaver ve ateş yakılamayacak.

        ÇANAKKALE'DE BİR AYLIK YASAK

        Bir diğer açıklama da Çanakkale Valiliği'nce yapıldı. Yazılı açıklamada yangınların önüne geçilmesi için il genelinde ormana giriş yasağı getirildi. Bu yasak 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri süresince geçerli olacak.

            YASAKLANAN DİĞER İLLER

            Balıkesir, İzmir ve Aydın'da ormanlarla ve milli parklara girişler valilik kararıyla yasaklandı. Balıkesir Valiliği'nde yapılan açıklamada, mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. Aynı durum İzmir'de de geçerli. Aydın'da da Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişler yasaklandı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İyi haberler geldi! Yangınlar kontrol altına alınıyor
            Haberler Güncel Piknik, mesire yerleri, ormana gitmek yasak mı? Aydos, Kemerburgaz, Belgrad ormanına gitmek yasak mı?