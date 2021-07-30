Ecem Güçlük'e tecavüz oyunu! Sosyal medya yalanına, 35 milyon kişi inandı

İstanbul Sarıyer'de 5 gün önce "Ecem Güçlük" adıyla açılan sosyal medya hesabından yayınlanan bir feryat, kanımızı dondurdu. Genç kadın 3 yıl önce 19 yaşındayken 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını anlattı! "Merhaba! Size yaşadığım süreci anlatmak istiyorum. Ben Ecem 22 yaşındayım. İstanbul'dayım. 3 yıl önce 4 kişi tarafından tecavüze uğradım. 3 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum ama adaletsizlik onları serbest bıraktı" dedi. 'EcemYalnızDeğilsin' etiketiyle yapılan bu paylaşım, bir anda gündemi belirledi.

Bu etiket altında 60 bine yakın kullanıcı tarafından yapılan paylaşımlar, farklı platformlarda 35 milyonun üzerinde sosyal medya kullanıcısına erişim sağladı. Böylelikle yalanın ulaştığı durum gözler önüne serildi. Ancak paylaşım üzerine, yetkililer harekete geçti. Böyle bir olayın yaşanmadığını, hesabın Emre Doğantürk adıyla açıldığı, sonradan değiştirildiği belirlendi. Savcılık, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ecem Güçlük adlı sahte hesapla yayılan yalanın hedefi gündem suikastıydı. Bu sosyal medyadaki yalan terörünün en sıcak örneği" dedi.